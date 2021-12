Eni sta inserendo giorno per giorno posizioni di lavoro nella sezione carriere del suo sito ufficiale. Tra le ricerche in corso compaiono annunci per tecnici di laboratorio diplomati, segretari e sviluppatori laureati. Per candidarsi a tali offerte lavorative bisogna accedere alla sezione nominata prima ed è possibile partecipare alle selezioni fino al 10 gennaio. L'azienda precisa che verranno contattati soltanto gli idonei alle mansioni previste da ciascun annuncio.

Tre annunci tratti dal portale del lavoro di Eni

Un primo annuncio riguarda il lavoro per tecnici di laboratorio e il candidato ideale dovrà occuparsi di geomeccanica, ovvero analizzerà campioni di roccia utilizzando appositi strumenti per poi archiviare telematicamente i risultati ottenuti.

Per questo ruolo, Eni chiede: un diploma in ambito chimico, elettronico o meccanico, esperienza di almeno 3 anni, conoscenza delle tecniche di laboratorio specifiche per questo settore e dell'inglese. Il contratto di lavoro sarà a tempo indeterminato, si lavorerà a Milano ma saranno possibili spostamenti in altre sedi.

Quanto alla posizione per sviluppatori, il lavoratore avrà il compito di realizzare programmi informatici per sistemi operativi Android da utilizzare per i canali digitali di comunicazione. In questo caso, sono richiesti: una laurea magistrale, esperienza di almeno 3 anni e conoscenza dei linguaggi di programmazione dettagliatamente elencati nell'annuncio presente sul portale telematico del lavoro.

L'inquadramento sarà a tempo indeterminato e si potrà lavorare a Milano e Bari.

Infine, il ruolo del segretario societario prevede che il candidato verbalizzi le riunioni del consiglio di amministrazione, delle assemblee societarie e adempia agli obblighi richiesti dallo statuto di Eni e dalle autorità di vigilanza. Inoltre, il neo assunto potrà assegnare o revocare incarichi, deleghe e si rapporterà direttamente con gli azionisti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per partecipare alla campagna assunzioni bisognerà avere una laurea in giurisprudenza, 3 anni di esperienza pregressa, conoscenza delle regole specifiche che disciplinano le società quotate in Borsa e della lingua inglese. Il lavoro si svolgerà a Milano a tempo indeterminato.

Come si effettuano le candidature

Le candidature alle tre offerte di lavoro descritte vanno effettuate online digitando 'eni lavora con noi' su un motore di ricerca per avere il link al portale delle carriere.

Quest'ultimo mostrerà subito l'elenco delle posizioni aperte, incluse quelle di nostro interesse. Basterà cliccarne una per leggerne la descrizione e procedere all'invio del curriculum attraverso il pulsante giallo 'candidati online'.