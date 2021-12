Gruppo Distribuzione è una società che opera nel settore delle comunicazioni inbound e outbound, con particolare riferimento ai prodotti inerenti al mercato delle comunicazioni, dell'energia, dell'intrattenimento, dell'assicurazione.

Tra i suoi clienti vanta rinomate società, fra le quali si annovera anche Poste Italiane, per la quale attualmente sta selezionando operatori che offrano assistenza relativamente ai servizi digitali offerti dall'azienda e che verranno assunti per ampliare l'organico della sede di Roma.

Requisiti per partecipare

Per poter inviare la propria domanda di partecipazione e prendere parte alle selezioni di uno dei posti per il profilo di operatore addetto all'assistenza clienti di Poste Italiane non è richiesto il titolo di laurea ma, come specificato nell'annuncio, è sufficiente il possesso del diploma di scuola superiore.

Le caratteristiche che rilevano maggiormente, infatti, riguardano il possesso di capacità dialettiche e di una buona dizione, buone capacità di relazione, capacità di utilizzo del pc e delle principali applicazioni informatiche, determinazione a perseguire gli obiettivi previsti dall'azienda.

In ultima analisi, sono gradite le capacità del candidato a lavorare in gruppo e la disponibilità a svolgere le mansioni su turni.

Caratteristiche contrattuali

A coloro che saranno selezionati per ricoprire il ruolo di addetto alla assistenza clienti di Poste Italiane per i servizi digitali, verrà offerto un contratto da lavoratore dipendente, con possibilità di crescita professionale. I candidati prescelti, infatti, verranno inizialmente inseriti all'interno di un percorso di formazione, a cui seguiranno anche corsi di perfezionamento.

La durata del contratto non è specificata nell'annuncio, ma a seconda che si tratti di un impiego part time o full time, i candidati riceveranno un compenso che andrà dai 900 ai 1200 euro mensili.

Come già annunciato nel paragrafo precedente, agli operatori sarà richiesto di lavorare su turni: specificatamente, questi andranno dal lunedì al sabato, dalle 8 di mattina alle 8 di sera.

Modalità di candidatura

Come già ampiamente accennato, delle assunzioni non si occuperà direttamente la società Poste Italiane, bensì la stessa Gruppo Distribuzione: le candidature, dunque, dovranno essere inviate attraverso i principali siti web delle agenzie che si occupano di ricerca del personale e non attraverso sito ufficiale delle Poste, sul quali invece, in questo momento ci si può candidare per i profili di sportellisti, consulenti e portalettere.

Gli annunci in questione non presentano una data di scadenza per l'invio delle domande e i form per potersi candidare risultano ad oggi regolarmente attivi.