Il noto marchio di prodotti elettronici Euronics ha inserito annunci di lavoro nella sua pagina web delle carriere. In particolare i candidati alle selezioni potranno lavorare come commessi, cassieri e magazzinieri. Per partecipare alla campagna assunzioni non serve il diploma ed è possibile candidarsi utilizzando la pagina nominata all'inizio. Da ricordare che l'azienda assume addetti da impiegare nei negozi sparsi su tutto il territorio nazionale.

Gli addetti selezionati da Euronics

Tra gli addetti ricercati da Euronics figurano i commessi i quali dovranno assistere la clientela nel migliore dei modi, realizzando anche un'ottima esposizione dei prodotti.

Sarà importante per il candidato raggiungere gli obiettivi di vendita stabiliti dal responsabile del negozio. Per questo ruolo non viene richiesto alcun titolo di studio ma il personale dovrà avere abilità nel servire il cliente e nel soddisfare le sue richieste. Riguardo allo stipendio, dall'annuncio ufficiale si evince che sarà basato su quanto previsto dal contratto nazionale di categoria mentre turni, ore e durata contrattuale non vengono specificati quindi si presume saranno affrontati durante il colloquio.

L'azienda cerca anche cassieri i quali gestiranno i pagamenti della clientela e trasmetteranno gli incassi in direzione. Oltre a questo, i candidati dovranno occuparsi anche di servizi aggiuntivi come un eventuale acquisto con finanziamento, un reso o un cambio prodotto.

Anche in questo caso non viene chiesto un diploma o altro titolo ma bisogna sapersi occupare della cassa e dei servizi annessi. Sull'inquadramento valgono le stesse condizioni menzionate per la posizione precedente.

Infine, risultano ricerche in corso di magazzinieri, ovvero di figure necessarie ad assicurare l'entrata dei prodotti nel magazzino e lo smistamento presso i punti vendita.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

All'interno di questi ultimi dovranno anche collaborare con i commessi nell'assortimento degli scaffali. Il selezionato dovrà avere esperienza pregressa e capacità di organizzare il lavoro autonomamente e in merito a contratto lavorativo e compenso mensile bisogna considerare quanto detto per le altre posizioni.

Come anticipato, i tre addetti descritti sono ricercati nei vari negozi Euronics presenti in Italia e in più non ci sono date di scadenza per potersi candidare.

Come si fanno le candidature

Le candidature vanno effettuate online digitando 'euronics lavora con noi' su un motore di ricerca. Una volta ottenuto il link al portale delle carriere, quest'ultimo mostrerà subito l'elenco delle offerte di lavoro, tra cui le tre di cui si è parlato finora. Basterà cliccare la propria scelta per leggerne i dettagli e infine utilizzare i pulsanti predisposti per la registrazione e l'invio del curriculum.