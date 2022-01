Enel spa in questo mese di gennaio ha pubblicato vari annunci di lavoro rivolti ai laureati e ai diplomati. La ricerca prevede l'inserimento di entrambi i sessi senza limiti d'età. Sono previsti contratti a tempo indeterminato su tutto il territorio nazionale. Le Offerte di lavoro di seguito elencato sono soggette a scadenza fra gennaio e dicembre 2022.

Assunzioni Enel: cercasi diplomati e laureati a tempo indeterminato

Fra le posizioni maggiormente d'interesse in questo momento troviamo figure per diplomati per posizioni tecnico-operative: occorre aver conseguito il diploma professionale o tecnico quinquennale e non è prevista alcuna esperienza sul campo.

Le sedi offerte sono in tutt'Italia. Viene previsto contratto di apprendistato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Ancora si ricercano Data Analyst and Modeler (analista dati) con il compito di curare l’integrazione dati e la relativa rappresentazione tramite Reporting Analitico.

L’attività si inquadra nel più ampio ecosistema della Data Governance del Gruppo. La conoscenza di Cloudera ed eventuali sviluppi documentabili con questa tecnologia rappresentano titoli preferenziali. Occorre aver conseguito Laurea in Ingegneria Informatica, Ingegneria dell’Automazione o simili. Si offre contratto a tempo indeterminato sede Roma. Le candidature sono presentabili fino al 24 settembre 2022.

Un'altra figura ricercata è quella di Solution Architect con il compito di partecipare alla progettazione di soluzioni finalizzate alla digitalizzazione e e automazione dei processi, contribuendo – per gli aspetti architetturali e infrastrutturali – all’evoluzione della piattaforma digitale integrata della Global Power Generation.

Occorre aver conseguito una laurea magistrale in ingegneria informatica o similari. Viene offerto contratto a tempo indeterminato a Roma. C'è tempo fino al 14 gennaio per candidarsi.

Ancora saranno assunti Billing analyst (analista di fatturazione): le risorsa si occuperanno di assicurare la gestione della fatturazione dei prodotti e dei servizi, nel rispetto delle normative contabili e fiscali ed efficientare la performance operativa attraverso l’analisi di dati e l’individuazione di azioni finalizzate al miglioramento dei processi. Occorre aver conseguito Laurea in discipline tecnico scientifiche o economiche e avere almeno 2 anni di esperienza in società di consulenza direzionale o in aziende ambito Operations. Viene offerto contratto a tempo indeterminato con sede di lavoro Roma. C'è tempo fino al 15 gennaio per proporre la candidatura. La selezione è aperta anche per uno Specialista gestione commerciale che dovrà gestire gli adempimenti amministrativi relativi ai contratti verso i clienti, inclusi la creazione e l’aggiornamento degli stessi contratti sul sistema CRM aziendale. Provvede inoltre alla determinazione ed applicazione delle periodiche rivalutazioni dei canoni contrattuali. Si richiede Laurea magistrale in discipline economiche o giuridiche.Il neoassunto dovrà stipulare Contratto a tempo indeterminato, con sede Milano. C'è tempo fino al 16 gennaio per candidarsi. Si ricerca anche un Developer (sviluppatore), che collabora con gli stakeholders per la produzione di applicazioni web e mobile; e traduce le esigenze dei colleghi del business (Procurement) in requisiti tecnici. Lo stesso inoltre deve seguire le linee guida aziendali su temi quali cyber security e software development per garantire qualità, robustezza, riusabilità e sicurezza del codice sviluppato. C'è bisogno di un'esperienza di 2 anni nel settore ICT e di una Laurea magistrale in ingegneria informatica (o laurea STEM equivalente). La sede di lavoro è Milano e l'offerta di lavoro scade il 17 gennaio.

Saranno assunti anche Junior Quality Management and Commercial Support (apprendista servizio qualità e supporto commerciale) che si occuperà di Program Management Office con il compito di analizzare l'andamento dei progetti aziendali, ed effettuare un reporting periodico su iniziative trasversali con l’ausilio di strumenti digitali o di contingency. Viene richiesta la Laurea magistrale in Ingegneria Gestionale o Economia con 2 - 3 anni di esperienza nel ruolo. Si offre contratto a tempo indeterminato con sede di lavoro Roma. Infine sarà reclutato anche Analista operativo del fornitore di servizi di mobilità elettrica che si occuperà di reportistica e controllo dei servizi di addebito e dei fornitori al fine di garantire la coerenza all'interno dei sistemi contabili aziendali e consentire la riconciliazione tra attivo e passivo. Viene richiesta la Laurea Magistrale in Ingegneria, Informatica o Scienze Economiche e una precedente esperienza di oltre 2 anni in ruoli/ruoli simili. Si offre contratto a tempo indeterminato a Roma. C'è tempo fino al 1 dicembre 2022 per candidarsi.

Come inviare la propria candidatura

Tutti gli interessati ad una di tali posizioni possono collegarsi sul sito ufficiale di Enel, selezionando l'offerta di proprio interesse. Occorrerà quindi inviare la candidatura inserendo il Cv e i propri dati personali, previa registrazione sul sito.