Sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 28 dicembre 2021 è stato pubblicato un bando per assumere all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali 275 unità di personale non dirigenziale, come funzionari e collaboratori, a tempo pieno e indeterminato.

I posti sono cosi distribuiti:

25 professionisti geometra;

131 funzionari tecnico;

5 funzionari geologo;

2 funzionari statistico;

2 funzionari tecnico esperto in fattori umani;

10 funzionari informatici;

70 collaboratori tecnici;

10 collaboratori informatici;

10 funzionari amministrativi;

10 collaboratori amministrativi;

Come inoltrare domanda per le candidature

Tutti i candidati interessati possono inviare le domande per via telematica, attraverso SPID o CIE, compilando il modulo elettronico presente sul Sistema (Step-One 2019).

C'è tempo per farlo fino al 27 gennaio ore 18:00. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. Per la partecipazione al concorso, il candidato dovrà versare, a pena di esclusione, una quota di partecipazione pari a 10 euro per ogni codice di concorso.

I requisiti specifici per partecipare

Quanto ai requisiti specifici questi si differenziano a seconda del profilo professionale per cui si concorre. Per il profilo di professionista geometra c'è bisogno del Diploma di istruzione secondaria superiore di Geometra. Per il profilo di funzionario tecnico saranno ammessi, a domanda, i candidati in possesso della Laurea Magistrale, specialistica o diploma di laurea in Ingegneria Civile, Architettura e Ingegneria Edile-Architettura.

Per il profilo di funzionario geologo saranno ammessi quanti hanno una Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche, Scienze e tecnologie per l’Ambiente e il Territorio. Per il profilo di funzionario statistico c'è bisogno di una Laurea Magistrale o diploma di laurea in Scienze statistiche, Statistica o Scienze economiche, statistiche e sociali o Scienze statistiche ed economiche.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per il profilo di funzionario tecnico esperto in fattori umani occorre la Laurea Magistrale in Psicologia, Sociologia. Per il profilo di funzionario informatico sono ammesse la laurea Laurea Magistrale in Informatica, Ingegneria dell’automazione, Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria elettronica. Quanto al profilo di collaboratore tecnico bisogna aver conseguito Diploma di nuovo ordinamento Settore tecnologico, Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia, Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica, Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio.

Quanto al profilo di collaboratore informatico c'è bisogno del Diploma di nuovo ordinamento Settore tecnologico, Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica, Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni. Quanto al profilo di funzionario amministrativo c'è bisogno della laurea in Giurisprudenza, Scienze dell’Economia, Scienze economico-aziendali. Quanto al profilo di collaboratore amministrativo bisogna aver conseguito Diploma quinquennale di scuola secondaria superiore.

Prove d’esame: scritto unico e valutazione dei titoli

La procedura prevede una prova selettiva scritta e la valutazione dei titoli. La prova scritta consiste nel risolvere 60 quesiti specifici per ogni Codice di concorso, compreso l’accertamento della conoscenza dell’uso del Pc e della lingua inglese.

Si possono ottenere fino a 30 punti. A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio: risposta esatta: 0,50 punto; risposta non data: 0 punti; risposta errata: 0,10 punti. La prova scritta si intende superata con una votazione minima di 21/30. La prova potrà svolgersi presso un’unica sede e/o presso sedi decentrate ed in via informatica. Una volta assunti tali dipendenti hanno diritto a uno stipendio di circa 1500-1800 euro netti al mese.