Enel sta cercando diplomati e laureati da assumere nelle sedi situate in Italia. In particolare, le risorse che sono in possesso del diploma di scuola secondaria, possono inviare la propria domanda e candidarsi per posizioni tecnico-operative. I laureati, invece, hanno a disposizione molte opportunità: tra queste quella di lavorare come Risk management specialist.

Assunzioni per posizioni tecnico-operative: sufficiente il diploma

Coloro che stanno cercando lavoro nell'ambito tecnico-operativo e hanno conseguito un diploma nella scuola secondaria di secondo grado tecnico o professionale, possono dare un'occhiata alle Offerte di lavoro di Enel.

In particolare la società sta cercando diplomati per posizioni tecnico-operative su tutto il territorio nazione: le risorse devono essere motivate, avere competenze nel settore tecnico ed elettronico, dare la disponibilità per turni in reperibilità, mostrare propensione al lavoro in gruppo e ai temi della sicurezza, conoscere i principali strumenti digitali, rispettare le scadenze ed essere proattivi.

Il tipo di contratto offerto è inizialmente di apprendistato della durata di 36 mesi. Tale contratto, infatti, prevede uno specifico percorso di formazione teorico-pratica e di supporto, con l'affiancamento di tutor aziendali.

Enel assume laureati in materie scientifiche ed economiche

Le risorse che hanno conseguito una laurea in discipline scientifiche ed economiche possono candidarsi per diverse offerte di lavoro sul territorio nazionale.

Tra le posizioni aperte vi sono quelle di: ingegneri di infrastrutture e network, senior specialist, analisti cyber security e diverse altre offerte consultabili nella sezione "Posizioni aperte" della piattaforma ufficiale di Enel.

Anche quanto riguarda la posizione di Risk management specialist, è richiesta una laurea in discipline economiche e scientifiche, oltre a competenze e conoscenze specifiche, tra cui: fondamenti mercati energy/commodities, padronanza dei principali programmi informatici e della lingua inglese, capacità di analisi quantitativa e qualitativa, propensione al lavoro in team e al problem solving.

Il contratto di lavoro offerto, in questo caso è a tempo indeterminato.

Come candidarsi alle offerte di lavoro di Enel

Per consultare tutte le proposte lavorative e le selezioni in corso di Enel è necessario recarsi sulla sua piattaforma ufficiale nella sezione "Carriere" e poi "Posizioni aperte". Dopo aver scelto l'offerta a cui si è interessati, basterà cliccare su "Invia Candidatura". Per concludere correttamente l'operazione bisogna effettuare l'iscrizione al sito.