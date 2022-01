Fra gli annunci di lavoro di Fs in questo mese c'è la selezione di capitreno, buyer, macchinisti e sistemisti. Gli annunci hanno un termine di scadenza che va dal 7 febbraio al 13 febbraio. La selezione è aperta a tutti coloro, anche senza esperienza, che sono in possesso di diploma e laurea.

Selezioni per capitreno, macchinisti, buyer e sistemisti: dettagli specifici

La prima posizione riguarda il capotreno, garante della qualità dei servizi a bordo treno. La risorsa si occupa di accogliere, orientare e informare i clienti. Occorre essere in possesso del diploma di scuola superiore quinquennale e conoscere la lingua inglese.

Non bisogna superare i 29 anni e avere la residenza in Emilia-Romagna, poiché la sede di lavoro è Bologna. Viene proposto contratto di apprendistato professionalizzante. C'è tempo fino al 7 febbraio per candidarsi. Non è richiesta una particolare esperienza sul campo.

Ancora si cercano buyer per la sede di Roma che si occuperanno di gestione delle procedure di affidamento e di gara a evidenza pubblica per appalti di lavori, servizi e forniture. Gli assunti dovranno sfoltire anche gli adempimenti verso l'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il contratto offerto è a tempo indeterminato. Viene richiesta Laurea di 2° livello in Giurisprudenza, Economia Aziendale o Ingegneria Gestionale e un'esperienza di almeno 4-5 anni nel ruolo.

C'è tempo fino al 7 febbraio per inviare la candidatura.

Un'altra posizione aperta è quella per macchinista a Bologna, che si occupa di garantire un servizio sicuro, puntuale e confortevole per il trasporto delle persone, segnalando eventuali criticità ed intervenendo per la loro risoluzione secondo le procedure di sicurezza.

Viene richiesto diploma di scuola superiore quinquennale, residenza o domicilio certificato da regolare contratto di locazione in Emilia-Romagna, età compresa tra i 18 e i 29 anni. È garantito il contratto di apprendistato professionalizzante. C'è tempo fino all'8 febbraio per inviare il proprio Cv.

Infine si assumono a tempo indeterminato anche sistemisti che si occuperanno di redigere la documentazione di progetto per gli appalti, per la valutazione del rischio e per la messa in servizio delle infrastrutture ferroviarie.

Viene richiesta la laurea triennale e/o magistrale in Ingegneria meccanica, elettronica, elettrica, civile o dei trasporti. È valutata positivamente l'abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione all'albo professionale. La sede di lavoro è Roma e la scadenza dell'offerta di lavoro è fissata al 13 febbraio.

Come inoltrare la candidatura

Gli interessati a candidarsi a uno degli annunci di lavoro deve cliccare la sezione "Campagne di ricerca" presente sul sito web delle Ferrovie. In tal modo sarà possibile leggere le varie offerte al momento attive e inoltrare il proprio cv online.