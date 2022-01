Eni ha messo a disposizione tre posizioni per specialisti nel suo portale del lavoro. L'azienda di idrocarburi seleziona candidati da impiegare a tempo indeterminato come specialisti nel trasporto via mare di prodotti oil, nella gestione delle piattaforme digitali aziendali e nei brevetti. Per candidarsi a questi ruoli bisogna accedere al sito indicato aziendale nella sezione dedicata alle "Carriere". Le domande possono essere inoltrate entro il 18 gennaio 2022.

Gli specialisti ricercati da Eni

Tra le figure attualmente richiesti da Eni c'è quella di Specialist chartering & scheduling, che si occuperà di garantire le richieste del trasporto via mare dei prodotti oil.

Il candidato, tra le varie mansioni, dovrà occuparsi di gestire la piattaforma negoziale di Eni per la contrattualizzazione della logistica via mare. Per questo ruolo l'azienda richiede il possesso della laurea magistrale in ambito economico o quantitativo, esperienza di almeno tre anni, conoscenza dell'inglese e del programma Microsoft Suite. L'inquadramento sarà a tempo indeterminato, ma il lavoratore dovrà dare la sua disponibilità a spostarsi tra le sedi. Il luogo di lavoro principale sarà Roma.

Un'altra posizione aperta di recente è quella dello Cloud Platform Expert. Il selezionato rivestirà un ruolo di responsabilità, coordinando un team di riferimento per le architetture Cloud Native.

In questo caso si richiedono tra i requisiti una laurea in ingegneria o informatica, cinque anni esperienza nel campo, buona conoscenza dell'inglese e conoscenze tecniche specifiche elencate nell'annuncio ufficiale. Il contratto di lavoro sarà a tempo indeterminato e si lavorerà presso la sede di Milano.

Infine viene ricercato un Professional brevettazione ovvero una figura professionale che si occuperà di curare tutte le fasi riguardante il processo di brevettazione.

Il requisito primario richiesto al candidato è il possesso di una laurea in chimica, chimica industriale o altre materie scientifiche. A questo si aggiunge l'esperienza di tre anni in ricerca e sviluppo, la conoscenza dell'inglese e sarà considerata in via facoltativa l'iscrizione all’albo dei Consulenti in Proprietà Industriale Settore Brevetti.

L'inquadramento sarà a tempo indeterminato e la sede lavorativa Milano.

Come candidarsi online

Le candidature possono essere inoltrate attraverso il sito ufficiale di Eni nella sezione "Carriere. Dopo aver scelto dalla lista delle offerte di lavoro quella di maggior interesse, si può inviare la propria candidatura cliccando sul pulsante "Candidati online". La domanda può essere inoltrata solamente previa registrazione.