Selezione pubblica indetta dal Comune di Foggia per il reclutamento di 21 profili, mediante contratto di lavoro a tempo determinato, fino al prossimo 31 dicembre 2022. La selezione è rivolta all'assunzione delle seguenti unità professionali: 8 posti di istruttore direttore amministrativo; 4 unità lavorative di amministratore; 6 assistenti sociali; 2 unità di istruttore direttivo psicologico e 1 istruttore direttivo educatore professionale. Per ciascuno candidato, la commissione esaminatrice dispone di 30 punti suddivisi in un massimo di: 15 confacenti l'esperienza personale; 10 per i titoli di studio e 5 punti attributi per il curriculum professionale.

Saranno ammessi alla prova orale, i candidati che hanno conseguito un punteggio minimo pari a 15/30. La scadenza delle domande è fissato al 12 gennaio 2022.

Foggia: si selezionano 21 professionisti

Gli interessati alla presente selezione devono essere: cittadini italiani o appartenere a uno stato dell'Unione Europea, essere iscritti alle relative liste elettorali del comune di residenza, avere una comprovata idoneità fisica al ruolo messo al bando, non essere sottoposti a procedimenti penali e non averne riportato alcuni in passato. Oltre ai requisiti generali è essenziale il conseguimento di uno dei seguenti titoli di studio:

Istruttore direttivo amministrativo

Diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio (vecchio ordinamento);

Altre lauree equiparate;

Precedente esperienza di almeno 36 mesi, presso privati o pubblica amministrazione.

Istruttore amministrativo

Diploma quinquennale di secondo grado o di maturità.

Assistente sociale

Possesso dell'abilitazione professionale;

iscrizione all'albo degli assistenti sociali (Sez B.)

Titolo di studio in servizio sociale;

Altri titoli equivalenti.

Psicologo

Diploma di laurea in vecchio ordinamento in Psicologia;

Lauree specialistiche o magistrali equiparate;

Iscrizione nell'apposito albo professionale.

Educatore professionale

Diploma di laurea vecchio ordinamento in scienze dell'educazione o pedagogia;

Oppure, Laurea triennale in scienze dell'educazione professionale (L-19)

Domanda di presentazione

La domanda di partecipazione, deve essere indirizzata: all'Ambito Territoriale di Foggia, entro il giorno 12 gennaio 2022, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, al seguente indirizzo PEC ''serivizisociali @cert.comune.foggia.it''.

Non verranno prese in considerazione quelle istanze prive dei titoli posseduti e delle esperienze professionali conseguite, valide ai fini delle valutazione a attribuzione dei punteggi. Ricordiamo che il presente bando integrale è reperibile, nel sito del Comune di Foggia, alla sezione ''amministrazione trasparente - bandi di concorso''.