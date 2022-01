Italo è un'azienda ferroviaria dell'alta velocità e attualmente sono presenti annunci nel suo portale web delle carriere. In particolare, si tratta di posizioni che riguardano il lavoro d'ufficio nelle sezioni budget, contabilità e per partecipare alla campagna di reclutamento bisognerà utilizzare il sito indicato all'inizio senza dover rispettare delle scadenze. Inoltre, se non si risulta idonei alle attuali posizioni aperte è comunque possibile inoltrare una candidatura spontanea.

Lavoro d'ufficio per diplomati

Riguardo al lavoro d'ufficio nella sezione contabilità, Italo ricerca ragionieri junior i quali dovranno redigere le scritture contabili e infine analizzare lo Stato patrimoniale e le passività del bilancio aziendale.

L'azienda richiede diplomati in ragioneria, o laureati in economia, che siano in grado di applicare i principi contabili generali e internazionali e che abbiano in via facoltativa un anno di esperienza. Conoscere Office e l'inglese costituisce un ulteriore requisito. L'inquadramento sarà legato al livello di esperienza del lavoratore e la sede di lavoro sarà Roma.

Lavoro d'ufficio per laureati

Quanto al lavoro d'ufficio nella sezione budget, i selezionati avranno la mansione di analizzare i costi e controllare se sono maggiori o inferiori rispetto a quanto previsto. In aggiunta, supporteranno le aree amministrazione e bilancio nella preparazione del piano aziendale. Per questo ruolo, sono richiesti laureati in economia, statistica o ingegneria gestionale, con esperienza nel settore e che conoscano i software Office e SAP.

Il tipo di contratto lavorativo sarà adeguato all'esperienza e si lavorerà a Roma.

Per la stessa sezione, l'azienda cerca anche controller, ovvero persone che collaboreranno alla pianificazione pluriennale e all'analisi dell'impatto economico di eventi imprevisti. In questo caso, sono richiesti: laurea economica o finanziaria, esperienza di almeno 4 anni nel campo, conoscenza dell'inglese, di Office, SAP e delle tecniche analitiche elencate nel dettaglio all'interno dell'annuncio ufficiale.

In merito a inquadramento e stipendio valgono le stesse considerazioni fatte per le posizioni precedenti.

Come effettuare le candidature

Per effettuare le candidature sarà necessario accedere al sito ufficiale dedicato al lavoro digitando 'Italo lavora con noi' su un motore di ricerca. All'interno di tale sito, un click su 'Selezioni in corso' mostrerà immediatamente l'elenco delle offerte di lavoro, tra cui le posizioni descritte finora. Infine, un altro click sulla posizione scelta ne farà leggere una descrizione e permetterà di ultimare la domanda di lavoro attraverso i riquadri in fondo alla pagina.