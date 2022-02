Ancora assunzioni gruppo delle Ferrovie dello Stato italiane che, nell'ambito dell'operazione per il potenziamento del proprio organico, ha indetto nuove selezioni di personale da reperire fra giovani diplomati. Nel dettaglio, le assunzioni riguardano operatori di esercizio e capi tecnici.

Assunzioni aperte nel gruppo Fs

Tutti coloro che vorranno candidarsi per le posizioni attualmente aperte potranno collegarsi sul sito istituzionale del gruppo ed allegare il proprio curriculum vitae scegliendo la posizione desiderata. L'azienda, attiva nel settore dei trasporti di passeggeri, sta portando avanti nuovi investimenti anche miranti a nuove assunzioni per favorire l'ingresso di giovani per i settori locomotive e tecnici.

Stando alle recenti Offerte di lavoro pubblicate sul sito istituzionale del gruppo Fs, infatti, le assunzioni sono rivolte ad operatori di esercizio da destinare nelle sedi di Perugia e capi tecnici, i quali opereranno nella filiale di Genova.

Si ricercano operatori di esercizio

Gli operatori di esercizio avranno la possibilità di entrare a far parte della società controllata Busitalia SITA nord S.r.l. e si occuperanno di sostenibilità ambientale, innovazione, sicurezza, personalizzazione dei servizi e sviluppo digitale. Gli interessati che si candideranno per questa posizione, dovranno essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, della patente D e della carta di qualificazione conducente, oltre ad avere una disponibilità a lavorare su turni e propensione al lavoro di squadra.

Le assunzioni verranno effettuate con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato.

I requisiti richiesti per la figura di capo tecnico

I capi tecnici, invece, gestiranno le commesse, effettueranno i sopralluoghi tecnici, elaboreranno le perizie dei lavori da eseguire, determineranno i fabbisogni e le specifiche tecniche dei materiali da utilizzare per le costruzioni, oltre ad organizzare la logistica del cantiere.

Dovranno verificare anche l'avanzamento dei lavori e la qualità delle opere realizzate. In questo caso, viene richiesto un diploma di maturità in materie di costruzioni, ambiente o territorio, esperienza maturata nella gestione delle commesse, buona conoscenza del sistema operativo Windows e del sistema SAP. Tra i requisiti preferenziali, invece, servirà l'abilitazione in qualità di coordinatore della sicurezza.

Gli interessati alle assunzioni nelle Ferrovie potranno inviare il proprio curriculum vitae esclusivamente utilizzando la procedura telematica presente sul portale del gruppo Ferrovie dello Stato, dove appariranno tutte le offerte di lavoro attualmente disponibili.