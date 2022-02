La catena di supermercati Lidl sta cercando personale da assumere nelle sue filiali sparse sul territorio nazionale. In particolare, sta cercando operatori di filiale e addetti alle vendite senza esperienza per un contratto da apprendista. Le candidature devono essere inviate in modalità esclusivamente telematica.

Offerte di lavoro: selezioni per addetti alle vendite part-time oppure senza esperienza

Tre le Offerte di lavoro attive sul portale online di Lidl vi è quella per addetti alle vendite con contratto a tempo determinato oppure per addetti alle vendite senza esperienza da assumere come apprendisti.

Tali figure si occupano di diverse mansioni come quella sistemare la merce all'interno del punto vendita, effettuare operazioni di cassa, accogliere e prestare assistenza alla clientela. Gli addetti vendita con contratto part-time devono avere una buona propensione al lavoro in gruppo, orientamento al cliente, diploma nella scuola secondaria di secondo grado.

La posizione di addetto alle vendite da assumere come apprendista prevede che le risorse non debbano aver avuto esperienza nell'ambito della grande distribuzione organizzata. Gli altri requisiti sono: diploma superiore, età compresa tra i 18 e i 29 anni, predisposizione ai rapporti interpersonali, flessibilità e orientamento al cliente.

Gli apprendisti saranno inizialmente affiancati da personale esperto che li indirizzerà nelle mansioni da svolgere, fino a renderli indipendenti. Tra le provincie in cui ci sono sedi disponibili per questa offerta: Bolzano, Udine, La Spezia, Livorno, Genova, Modena, Pordenone, Parma, Forlì Cesena, Brescia.

Assunzione per operatori di filiale da arte di Lidl e come fare domanda

L'operatore di filiale è una figura che si occupa di ordinare i prodotti sugli scaffali e assicurare la pulizia all'interno e all'esterno del supermercato, gestire dei nuovi articoli in promozione, collaborare con il team per la gestione ottimale del punto vendita.

A questa figura vengono richiesti: orientamento al cliente, propensione al lavoro di gruppo e flessibilità. Il tipo di contratto offerto è part-time mentre alcune delle province in cui è possibile inviare telematicamente la propria domanda sono: Pescara, Teramo, Trieste, Piacenza, Vicenza, Bologna, Pordenone, Ancona, Ravenna, Lodi, Genova, Udine.

Per candidarsi a tutte le offerte di lavoro di Lidl è necessario recarsi sulla sua piattaforma ufficiale nella sezione "Annunci di lavoro". In tale ambito compariranno tutte le posizioni aperte, si dovrà quindi scegliere quella a cui si è interessati e poi cliccare su "Candidati". Per completare le operazioni è necessario iscriversi al sito.