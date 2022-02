Poste Italiane aggiorna costantemente le proprie Offerte di lavoro a seconda dei bisogni della società. In particolare, attualmente, sta cercando portalettere in tutto il territorio nazionale, addetti allo sportello e ingegneri Sda express. Inoltre offre tirocini professionali anche per giovani laureati in giurisprudenza.

Poste Italiane: le offerte di lavoro per i diplomati

Le risorse che hanno conseguito almeno un diploma nella scuola secondaria di secondo grado (superiori) possono candidarsi come portalettere entro il 13 febbraio 2022 oppure come addetti allo sportello in Trentino Alto Adige, attualmente senza scadenza.

Il portalettere è una figura che si occupa della consegna della posta mediante il motomezzo fornito dall'azienda, dunque oltre al diploma deve avere la patente in corso di validità e solo per la provincia di Bolzano il patentino di bilinguismo. Il contratto di lavoro è a tempo determinato mentre l'assegnazione della provincia viene effettuata in base alle preferenze del candidato e delle esigenze dell'azienda.

Per quanto concerne, invece, gli addetti allo sportello saranno inseriti presso la provincia di Bolzano (tra l'altro Val Venosta, Val Pusteria, Val Passiria, Val Gardena, Burgraviato, Oltradige Bassa Atesina) e anche a loro è richiesto un diploma di scuola superiore e il patentino di bilinguismo.

Il contratto di lavoro è a tempo indeterminato.

Assunzioni Poste per laureati e come candidarsi

Poste Italiane offre opportunità di lavoro a laureati in giurisprudenza e in ingegneria. I laureati in giurisprudenza (con la massima votazione conseguita da non più di 24 mesi) possono candidarsi per un tirocinio professionale forense: le sedi del lavoro sono Roma e Napoli.

Gli aspiranti devono essere iscritti al registro dei praticanti presso il Consiglio dell'Ordine di Roma o di Napoli da non più di due mesi. Il contratto di lavoro è a tempo determinato, non è indicata l'eventuale scadenza per l'inoltro della domanda.

Per le sedi di Bologna, Roma, Piacenza e Landriano (Lombardia) sono aperte le selezioni per logistics engineer, figure impiegate a supporto della gestione e dell’organizzazione dei magazzini e della semplificazione dei processi delle piattaforme integrate.

Oltre alla laurea in ingegneria serve esperienza aziendale (anche di sei mesi) in ambito logistico, capacità di analisi, conoscenze informatiche e della attività di magazzino. Non c'è scadenza.

Per candidarsi a tutte le assunzioni di Poste Italiane è necessario recarsi sul suo sito ufficiale nella sezione "Carriere". In seguito basterà scegliere la posizione a cui si è interessati e cliccare su "Invia candidatura".