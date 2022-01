Poste Italiane ha recentemente aperto nuove posizioni lavorative. In particolare, sta cercando portalettere su tutto il territorio nazionale e addetti allo sportello. Inoltre, offre opportunità professionali anche per Tirocinio forense e Data scientist.

Assunzioni Poste: le opportunità per i diplomati

Nuove opportunità di lavoro per diplomati che desiderano lavorare per Poste Italiane. Coloro che sono in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, infatti, possono candidarsi come portalettere in tutta Italia e addetti allo sportello per la provincia di Bolzano.

I portalettere devono aver conseguito, oltre al diploma, una patente di guida in corso di validità in modo da poter guidare il mezzo fornito dall'azienda per la consegna della posta. Il tipo di contratto offerto è a tempo determinato, mentre la sede può essere valutata in base alle preferenze del candidato e alle esigenze aziendali. La scadenza per l'inoltro della propria candidatura è fissata per il 23 gennaio 2022.

Per quanto riguarda, invece, la figura di addetto allo sportello nella provincia di Bolzano, non c'è scadenza per l'invio della domanda: in questo caso, oltre al diploma, viene richiesto un patentino di bilinguismo. Il contratto di lavoro è a tempo determinato.

Offerte di lavoro per i laureati e come inviare la propria domanda di candidatura

I candidati che sono in possesso di una laurea possono candidarsi per un tirocinio professionale forense e come Data scientist. Nel primo caso, le sedi del lavoro sono Roma e Napoli e i candidati, oltre alla laurea magistrale in Giurisprudenza con la massima votazione conseguita da non più di 24 mesi, devono essere iscritti al registro dei praticanti presso il Consiglio dell'Ordine di Roma o di Napoli da non più di due mesi.

Il contratto di lavoro è a tempo determinato, non è specificata la scadenza per l'inoltro della domanda.

La posizione di Data scientist, invece, prevede che l'aspirante abbia: una laurea in Ingegneria e/o Scienze matematiche fisiche naturali e/o statistiche, esperienza di almeno due anni nel medesimo ambito, padronanza dei linguaggi di programmazione orientati alla modellazione dati, nell'analisi dei dati e nell'innovazione tecnologica.

Non c'è scadenza per l'invio della domanda, mentre la sede del lavoro è Roma.

Per candidarsi a tutte le offerte di lavoro di Poste Italiane è necessario recarsi sul sito ufficiale dell'azienda nella sezione "Carriere". In seguito basterà scegliere la posizione a cui si è interessati e cliccare su "Invia candidatura". La procedura può essere completata solo pervia iscrizione alla piattaforma.