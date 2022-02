Il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca varie figure professionali per le quali è sufficiente il solo diploma di scuola superiore.

Gli annunci in questione riguardano i profili di capitreno, customer advisors e macchinisti, ma sul sito web, nella specifica sezione dedicata alle posizioni aperte in azienda, si possono consultare tutte le altre selezioni attive in questo momento. Per facilitare la ricerca dell'annuncio di lavoro più consono alle esigenze di ciascuno, Ferrovie dello Stato mette a disposizione un motore di ricerca sul lato destro della schermata del sito, attraverso il quale sarà possibile inserire le proprie preferenze, come tipologia contrattuale, tipologia di posizione, area geografica di interesse.

Le domande dovranno essere inviate telematicamente attraverso il form raggiungibile attraverso ciascuna offerta. La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissata all'8 marzo per i profili di capitreno e customers advisors e al prossimo 13 marzo per quello da macchinista.

Posizioni aperte da capotreno e customer advisor in Trenitalia

In Trenitalia, appartenente al gruppo di Ferrovie dello Stato [VIDEO] Italiane, sono attive le selezioni inerenti alle posizioni di capotreno e customer advisor.

Il capotreno è colui che si occupa di garantire il più alto livello di qualità dei servizi offerti a bordo del treno. In particolare, si occupa di accogliere i clienti, dar loro indicazioni, orientarli, provvedere al controllo dei titoli di viaggio e di provvedere, eventualmente, anche alla loro regolamentazione.

I customer advisor, invece, svolgeranno le loro mansioni all'interno della stazione. Essi, infatti, saranno punto di riferimento per i viaggiatori ancora a terra e si occuperanno di svolgere attività di promozione e di vendita dei servizi offerti dall'azienda.

Per presentare la propria domanda, è sufficiente che i candidati abbiano il diploma di maturità ed un'età compresa tra i 18 e i 29 anni: il loro inserimento, infatti, avverrà con un contratto di apprendistato professionalizzante.

Richiesta poi, la conoscenza della lingua inglese e la residenza in Lombardia, regione interessata dalle selezioni in questione.

Assunzioni per macchinisti con diploma

In Puglia si cercano macchinisti, i quali dovranno occuparsi della conduzione dei treni e saranno responsabili del trasporto dei viaggiatori, nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla legge.

Oltre al diploma superiore, si richiede anche il possesso di una licenza di condotta attualmente valida. Contrariamente al caso precedente, coloro che saranno selezionati per ricoprire questo ruolo saranno assunti attraverso un contratto di lavoro a tempo indeterminato.