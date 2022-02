La multinazionale Eni ha aperto anche a febbraio posizioni per lavoro d'ufficio. Nella sezione carriere del suo portale telematico risultano infatti delle ricerche in corso per le figure di professional rinnovabili, di professional brevettazione e di professional controllo qualità offerta food. Sono ruoli che richiedono una laurea e una certa esperienza e per i quali è previsto un contratto a tempo indeterminato.

Per le prime due posizioni la sede di lavoro è in Lombardia, per la terza a Roma. Sarà possibile candidarsi online entro l'1 marzo 2022.

Personale ricercato per lavoro d'ufficio

Come anticipato, una delle figure ricercate per lavoro d'ufficio è il professional rinnovabili il quale avrà il compito di collaborare nella ricerca di nuovi progetti da poter attuare. A tale scopo, dovrà analizzare il mercato energetico e valutare la fattibilità economica di ogni nuova iniziativa. Per svolgere questo incarico sono richiesti laureati in ingegneria o economia con almeno cinque anni di esperienza in questo campo. L'inquadramento sarà a tempo indeterminato e si lavorerà presso la sede di Milano.

Un altro ruolo di cui ha bisogno attualmente Eni è il professional brevettazione il quale dovrà redigere in italiano e in inglese le richieste di brevetto.

Dovrà inoltre valutare se un'opera sia brevettabile e gestire i rapporti con coloro che si oppongono. In questo caso, al candidato viene chiesto principalmente il possesso di una laurea in Chimica o in materie di carattere scientifico. A questo si aggiungono l'esperienza nel settore di almeno tre anni, buona conoscenza dell'inglese e in via facoltativa l'iscrizione all'albo indicato nel dettaglio dall'annuncio ufficiale.

Il contratto di lavoro sarà a tempo indeterminato. La sede è a San Donato Milanese.

Quanto alla selezione del professional controllo qualità offerta food, il candidato scelto gestirà la vendita dei prodotti all'interno delle stazioni di servizio Eni assegnate. Nello specifico, egli elaborerà il piano per la sicurezza alimentare relativo alle stazioni succitate e quindi controllerà che le attività svolte, la merce e i fornitori siano conformi a tale piano e siano rispettati tutti gli standard qualitativi previsti.

L'azienda richiede persone laureate in scienze delle tecnologie alimentari, esperienza di almeno tre anni e conoscenza dell'inglese. Saranno valutati positivamente coloro che hanno anche un master come manager nella sicurezza alimentare. Il contratto di lavoro sarà a tempo indeterminato e si verrà assegnati alla sede di Roma.

Come candidarsi online

Per candidarsi online è necessario digitare su un motore di ricerca web 'Eni lavora con noi' in modo da avere a disposizione il link alla sezione carriere. Un volta all'interno di quest'ultima, si potrà immediatamente notare l'elenco delle Offerte di lavoro, comprese le tre descritte sopra. A questo punto, basterà cliccare la posizione scelta per leggerne la descrizione e infine utilizzare il pulsante 'Candidati online', così da concludere la procedura di invio del curriculum.