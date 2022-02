È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.12 dell'11 febbraio 2022 il bando di concorso per la copertura a tempo indeterminato di 1249 posti per l'Ispettorato nazionale del lavoro, posizione economica F1. Il concorso sarà gestito da Formez PA e si svolgerà in sede decentrata e con l'ausilio di strumentazioni informatiche. Inoltre è previsto il pagamento di una tassa di concorso di 10,00 euro, con il termine ultimo previsto che è quello delle ore 14 del 14 marzo 2022.

Concorso Ripam: come saranno divisi i 1249 posti

L'11 febbraio è stato indetto un concorso per la copertura di 1249 posti, area III, per i ruoli dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

I posti saranno così ripartiti:

A) N.1174 per il profilo ispettore tecnico (Codice ISP);

per il profilo ispettore tecnico B) N.25 per il profilo funzionario area informatica (Codice INF);

per il profilo funzionario area informatica C) N.50 per il profilo funzionario socio statistico economico (Codice STAT).

Tutti gli assunti per i tre profili saranno destinati alle sedi di Roma e a quelle territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Il 30% del totale dei posti previsti sarà riservato agli appartenenti forze armate.

Requisiti e modalità di partecipazione al concorso

Per poter partecipare al concorso è richiesto il possesso della cittadinanza italiana, avere la maggiore età ed avere conseguito una laurea (diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale). Inoltre bisognerà avere piena idoneità fisica allo svolgimento della mansione, godere dei diritti civili e politici, non essere stati esclusi dall'elettorato attivo, non essere stati destituiti da nessun altro impiego presso la pubblica amministrazione, non avere alcuna condanna penale pendente ed avere una posizione regolare con il servizio di leva.

Ciascun candidato potrà inviare la domanda di partecipazione collegandosi su "Step-One 2019", entro il termine perentorio delle ore 14 del 14 marzo 2022. Per poter fare tutto questo è necessario avere uno Spid e una Pec. L'avvenuto invio con successo della domanda sarà certificato da una ricevuta. Inoltre si dovrà pagare una tassa di 10,00 euro.

Se il candidato dovesse optare per la partecipazione a più profili, dovrà eseguire il versamento per più codici.

Prevista una prova scritta e una valutazione titoli

Il concorso sarà organizzato da Formez PA. Per l'espletamento della procedura concorsuale è prevista una prova preselettiva scritta, diversa in base al codice di concorso.

La prova sarà svolta attraverso l'ausilio di strumentazioni informatiche e consisterà in un test di 40 domande da svolgere in 60 minuti, così suddivise: 25 quesiti sulle materie distinte per i codici del concorso. Ben 8 domande di capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale. Inoltre ci saranno pure 7 quesiti situazionali con il punteggio che sarà attribuito nella misura di +0,75 per la risposta efficace, +0,375 per quella neutra e 0 punti per quella meno efficace.

Per quanto riguarda le prime 33 domande il punteggio sarà così ripartito: +0,75 punti per la risposta corretta, 0 punti omessa risposta e -0,25 per quella errata. Infine la prova sarà considerata superata se il candidato raggiungerà la valutazione minima di 21 punti e dopo questo avverrà una valutazione dei titoli.