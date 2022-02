Attraverso le sue sedi diffuse su tutto il territorio nazionale, l'azienda Poste Italiane offre a migliaia di utenti servizi di natura postale e finanziaria.

Periodicamente, l'azienda rinnova la sezione web relativa alla ricerca di nuovo personale: nell'area "recruiting" del sito web, infatti, è possibile consultare la lista delle posizioni aperte in quel momento. Gli annunci di lavoro in questione possono riguardare diverse figure professionali e potrebbero essere richiesti specifici requisiti.

In questo periodo, ad esempio, vi sono delle posizioni disponibili sia per candidati in possesso del titolo di laurea, sia candidati in possesso del solo diploma di scuola superiore: tra questi ultimi, in particolare, ci sono portalettere e figure di front end.

Le domande potranno essere inviate direttamente online attraverso la piattaforma resa disponibile sul sito web della società entro le date indicate negli annunci, previa registrazione al sistema.

Si assumono postini in tutta Italia

Nelle ultime settimane, l'azienda ha più volte replicato la pubblicazione di un annuncio inerente alla selezione di portalettere da distribuire in tutte le sedi nazionali.

Tuttavia, nella propria domanda di partecipazione, ciascun candidato potrà esprimere solo una preferenza: il numero delle assunzioni presso ciascuna sede dipenderà principalmente da esigenze di natura aziendale.

Oltre al diploma di scuola superiore, sarà necessario che i soggetti siano in possesso della patente di guida in corso di validità, indispensabile per la guida del mezzo aziendale: si specifica, a tal proposito, che la prova di guida sarà oggetto di valutazione per poter essere assunti.

Le assunzioni di nuovi portalettere avverranno con contratto di lavoro a tempo determinato e le domande di partecipazione si potranno inoltrare fino a domenica 6 febbraio.

Selezioni aperte per figure di front end

Le figure di front end sono coloro che svolgono attività di promozione dei servizi e dei prodotti di Poste Italiane e che si occupano delle mansioni di natura amministrativa.

Anche in questo caso, oltre al diploma, sarà sufficiente il possesso del patentino di bilinguismo, dato che le assunzioni in questione interessano gli uffici postali siti nella provincia di Bolzano. Analogamente alla posizione precedente, anche coloro che saranno selezionati per il ruolo di sportellisti verranno assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.

Le domande dovranno pervenire online, attraverso il form appositamente predisposto sul sito web di Poste Italiane nella sezione “recruiting”, entro il prossimo 31 dicembre.