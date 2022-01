Nelle ultime settimane, l'azienda Poste Italiane ha più volte pubblicato annunci relativi alla ricerca di nuovi portalettere. Sembrerebbe che la ricerca di queste figure non si sia ancora esaurita, considerando che la società ha recentemente annunciato una nuove assunzioni per postini in tutta Italia.

Rispetto agli annunci precedentemente postati, non sono state apportate modifiche né per quanto riguarda i requisiti di partecipazione alla selezione, né relativamente alle modalità di invio delle candidature, le quali dovranno avvenire entro il prossimo 30 gennaio.

Requisiti di partecipazione

Come è avvenuto anche per le assunzioni condotte in precedenza, per potersi candidare ad una posizione di portalettere non saranno necessari particolari requisiti tecnico o professionali ma sarà sufficiente possedere il diploma di scuola superiore, unitamente alla patente di guida.

Quest'ultima, infatti, sarà necessaria per la guida del mezzo concesso da Poste Italiane per l'espletamento delle mansioni; a tal proposito, si specifica che il superamento della prova pratica di guida rappresenterà un elemento essenziale per poter essere assunti.

Caratteristiche contrattuali

Coloro che verranno selezionati per ricoprire il profilo di portalettere saranno inseriti con contratto di lavoro a tempo determinato.

Non è specificato il numero delle assunzioni che verranno effettuate, ma ciò che si evince dall'annuncio è che tali numeri dipenderanno dalle esigenze aziendali legate alla sede prescelta: ciascun candidato, infatti, potrà selezionare un'unica zona di preferenza.

Come anticipato precedentemente, si ribadisce che le selezioni interessano comunque tutte le regioni italiane.

Modalità di candidatura

Le domande di partecipazione alle selezioni in oggetto dovranno pervenire telematicamente, attraverso il form appositamente predisposto sul sito web di Poste Italiane.

Ciascun candidato interessato, dunque, non dovrà fare altro che raggiungere la pagina ufficiale dell'azienda e recarsi nella sezione "recruiting"; a questo punto, si aprirà una schermata dalla quale sarà possibile selezionare uno dei quattro annunci di selezione del personale attivi in questo momento:

portalettere,

figure di front end,

tirocinanti con laurea in Giurisprudenza;

data analist.

Cliccando sul profilo di proprio interesse, si aprirà la scheda di quella singola posizione.

In presenza dei requisiti richiesti, ciascuno potrà inviare la propria domanda, caricando il proprio curriculum vitae.

Per effettuare quest'ultimo passaggio, sarà necessario cliccare sul pulsante azzurro posto in basso e procedere alla registrazione al sistema.