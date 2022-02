Sul sito della Banca d'Italia è stato pubblicato un nuovo bando rivolto a laureati. In particolare verranno assunti 19 esperti con orientamento giuridico e 6 esperti con orientamento giuridico per le segreterie tecniche dell’arbitrato bancario finanziario.

Requisiti bando in Banca d'Italia e scadenza bando

Tutti coloro che sono interessati a partecipare al bando devono aver conseguito la laurea con votazione di 105/110 in: scienze della politica, scienze giuridiche, legge, scienze delle p.a ed equivalenti.

C'è tempo fino alle ore 16:00 del 21 marzo, per l'inoltro della candidatura in via telematica, per la quale occorre esser in possesso di Spid e Pec personale.

Si può partecipare a uno solo dei concorsi. La Banca d’Italia comunica agli interessati il provvedimento di esclusione.

L'iter della selezione in Banca d’Italia: preselettiva, scritto e orale a Roma

L'iter della selezione in Banca d’Italia prevede una prova preselettiva, uno scritto e orale a Roma.

La Banca d’Italia si riserva la facoltà di procedere a una preselezione somministrando un test. Il test preselettivo è articolato in due sezioni relative alle materie previste per la prova scritta e all'accertamento della lingua inglese. Alla prima sezione viene attribuito fino a un massimo di 65 punti; alla seconda fino a un massimo di 35 punti. La data della prova preselettiva dovrebbe esser comunicata entro metà aprile.

La prova scritta che consiste nello svolgimento di tre quesiti su di un caso pratico sulle seguenti materie: Diritto privato (civile e commerciale), Diritto amministrativo, Legislazione bancaria, antiriciclaggio; Diritto dell’UE ( per i 6 esperti). I tre quesiti sono valutati fino a un massimo di 60 punti.

La durata della prova scritta verrà stabilita da ciascuna Commissione fino a un massimo di cinque ore.

In ultimo viene prevista una prova orale che verterà oltre che sulle materie previste per la prova scritta. La prova orale si considera superata conseguendo un punteggio minimo di 36 punti e massimo di 60 punti.

Le graduatorie finali dei vincitori vengono pubblicate sul sito internet. Il possesso di un indirizzo PEC è indispensabile per avviare il procedimento di assunzione.

I neoassunti sono nominati in prova come Esperto – 1° livello stipendiale con circa 50mila euro lordi all'anno. Al termine del periodo di prova della durata di sei mesi, se riconosciuti idonei, conseguono la conferma della nomina con la stessa decorrenza della nomina in prova; nell’ipotesi di esito sfavorevole, il periodo di prova è prorogato, per una sola volta, di altri sei mesi.

Ogni altro dettaglio in merito alla compilazione e invio della domanda di ammissione al concorso, è indicato nel bando sul sito di Banca d'Italia.