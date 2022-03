Cresce l'attesa per l'arrivo di nuovi concorsi banditi dal Ministero dell’Interno, il quale entro la fine di questo anno dovrebbe effettuare 1360 assunzioni fra prefetti, dirigenti e funzionari. Questo è quello che prevede l’articolo 1, comma 14 del decreto Milleproroghe disponendo la proroga al 31 dicembre 2022 della scadenza per la pubblicazione dei concorsi per varie assunzioni nel Ministero dell’Interno già autorizzate per il triennio 2018-2020 e per quello 2019-2021.

I possibili posti del concorso al Ministero dell'Interno

In particolare i posti a concorso che riguardano il Ministero dell'Interno dovrebbero essere i seguenti:

10 dirigenti di seconda fascia;

dirigenti di seconda fascia; 70 consiglieri

consiglieri 130 prefetti;

prefetti; 200 funzionari dell’area III, pos,. econ. F1;

funzionari dell’area III, pos,. econ. F1; 150 funzionari dell’area II, pos. econ. F2;

funzionari dell’area II, pos. econ. F2; 800 funzionari di area II, pos. econ. F2;

Tali numeri sono quelli che emergono dal Piano dei Fabbisogni del personale che è stato richiamato con il decreto Milleproroghe.

Compiti e funzioni dei vari profili

Il prefetto è il massimo livello di carriera che può essere raggiunto da alcuni funzionari del ministero dell’Interno, il suo ruolo è quello di rappresentante del governo a livello locale.

I funzionari svolgono invece attività di contenuto specialistico, con assunzione di compiti di gestione di pratiche varie.

I dirigenti invece hanno il compito di dirigere un ufficio (previamente individuato a livello di organizzazione interna dell'ente come sede di livello dirigenziale), a essi possono essere attribuite funzioni ispettive, di vigilanza, di controllo e di consulenza.

Bandi aperti a laureati, indiscrezioni sulle possibili prove

Non vi sono ovviamente ancora certezze e ufficialità in tal senso, ma tali futuri bandi dovrebbero esser rivolti a laureati in discipline economiche e giuridiche.

In merito alle prove scritte in virtù del decreto Milleproroghe potrebbe esser prevista una semplificazione e velocizzazione delle stesse. Potrebbe essere autorizzata una riduzione da due a una sola prova scritta, che verrà svolta in forma digitale e su più sedi in più giorni diversi.

Per quanto riguarda i dettagli delle prossime procedure concorsuali del Ministero occorre però attendere l'ufficializzazione dei relativi bandi, la quale potrebbe avvenire comunque non oltre dicembre 2022. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si hanno a disposizione generalmente 30 giorni per inoltrare la propria domanda di partecipazione.