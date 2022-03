Mancano poco più di due mesi al termine dell'anno scolastico 2021/2022 in cui, oltre alle problematiche inerenti alla pandemia, si sono aggiunte le criticità a causa della guerra in Ucraina. Infatti molti bambini e ragazzi ucraini si sono rifugiati in Italia e attualmente stanno trovando accoglienza in alcune scuole italiane. In alcune scuole mancano ancora docenti in cattedra a cui assegnare supplenze, intanto il governo ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ucraina contenente misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi, che prevede la proroga dei contratti Covid per supplenze docenti e Ata.

Gazzetta ufficiale: con il Decreto Ucraina proroga dei contratti Covid per il personale docente e Ata

Il Decreto Ucraina prevede dei provvedimenti riguardanti anche il mondo della Scuola, tra questi spicca la proroga dei contratti Covid, per i quali il governo ha deciso di destinare altri 170 milioni, introducendo una novità sulle date di scadenza. Infatti in precedenza la proroga dei contratti del personale docente e Ata, di ogni ordine e scuola, sembrava non andare oltre il 15 giugno, anche per la scuola dell'infanzia. La fine delle lezioni per quest'ultima è però prevista per 30 giugno 2022. Dunque anche il termine dei contratti Covid del personale impegnato all’infanzia inizialmente non poteva andare oltre il 15 giugno, lasciando scoperte circa due settimane.

Tutte le date di fine contratto delle supplenze Covid per scuola dell'Infanzia, Primaria e secondaria di I e II grado

Con il Decreto Ucraina, invece, si specifica che le supplenze Covid per la scuola dell’infanzia avranno come scadenza il 30 giugno 2022, come da calendari scolastici regionali. Per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado le date di fine contratto corrispondono al termine delle lezioni.

In particolare in Veneto, Sardegna, Valle d'Aosta, Molise, Piemonte, Lazio, Lombardia, Campania, Basilicata e Abruzzo i contratti avranno come data di scadenza l'8 giugno 2022, mentre nelle Marche e in Emilia Romagna sarà il 4 giugno 2022. Le lezioni proseguiranno ancora per qualche altro giorno in altre regioni italiane, infatti i contratti delle supplenze per Calabria, Umbria e Puglia scadranno il 9 giugno; invece per la Provincia di Trento, Toscana, Liguria e Sicilia i contratti saranno prorogati fino al 10 giugno 2022. Infine le date di scadenza dei contratti saranno datate 11 giugno 2022 per il Friuli Venezia Giulia e 16 giugno 2022 per la Provincia di Bolzano.