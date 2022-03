Poste Italiane ha aperto diverse posizioni per diplomati. In particolare sta cercando portalettere da impiegare in diverse regioni. Le candidature devono essere inoltrate esclusivamente in modalità telematica. Gli aspiranti dovranno sostenere alcune prove prima di ottenere il contratto di lavoro. Oltre a tale offerta di lavoro, è possibile proporsi anche come figure di front-end in Trentino Alto Adige.

Poste Italiane ricerca postini: è richiesto il diploma

Le risorse che sono in possesso di un diploma nella scuola secondaria di secondo grado hanno diverse opportunità per candidarsi in Poste Italiane.

In primo luogo possono proporsi come portalettere: la figura è designata alla consegna della posta e dei pacchi alla guida del motomezzo aziendale. Le selezioni prevedono una prova che valuta le attitudini del candidato, un esame di guida per appurare la capacità di condurre il veicolo dell'azienda e, infine, un colloquio orale. Oltre al diploma, dunque, bisogna essere in possesso della patente in corso di validità. Non sono richieste conoscenze specialistiche.

Le sedi in cui è aperta tale posizione di lavoro sono: Veneto, Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Umbria, Toscana, Liguria, Emilia Romagna e Marche. Il contratto di lavoro è a tempo determinato, mentre la sede sarà assegnata in base alle specifiche esigenze aziendali e alla preferenza degli aspiranti.

Quest'ultimi possono scegliere una sola area territoriale di preferenza, e partecipare al processo di selezione solo se in possesso dei requisiti richiesti. Le domande di partecipazione alle selezioni devono essere inviate in modalità telematica entro il 20 marzo 2022.

Offerte di lavoro Poste: le altre posizioni aperte per diplomati

Gli aspiranti diplomati possono candidarsi anche come figure di front-end in Trentino Alto Adige. Si tratta di figure che sono addette allo sportello e saranno inserite presso la provincia di Bolzano (tra l'altro Val Venosta, Val Pusteria, Val Passiria, Val Gardena, Burgraviato, Oltradige Bassa Atesina).

Coloro che saranno assunti presidieranno le attività di promozione e di vendita di prodotti/servizi di competenza, garantendo lo svolgimento delle procedure operative e amministrative sulla base degli standard di qualità e della normativa, fornendo informazioni ai clienti in ottica di fidelizzazione e sviluppo.

Oltre al diploma di scuola superiore è richiesto anche il patentino di bilinguismo. C'è tempo per candidarsi fino al 31 dicembre 2022. Per candidarsi online alle offerte di lavoro di Poste Italiane è necessario recarsi sulla piattaforma ufficiale nella sezione "Carriere". In seguito basterà scegliere la posizione a cui si è interessati e cliccare su "Invia candidatura".