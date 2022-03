Unipolsai Assicurazioni S.p.A., ha pubblicato una serie di annunci di lavoro per inserire nel suo team varie figure in diverse città d'Italia. Tali nuove offerte idi lavoro sono dedicate a diplomati e laureati e non hanno una data di scadenza. Ci si può candidare anche senza esperienza e le assunzioni in alcuni casi sono anche a tempo indeterminato.

Come inviare il proprio Cv : le candidature

Per proporre la propria candidatura basta accedere al sito Unipolsai lavora con noi e cliccare su 'Visualizza tutte le Offerte di lavoro'. Ecco quindi che si aprirà un menu a tendina dove sono pubblicate in ordine cronologico tutte le offerte di lavoro dalla più recente alla più vecchia.

Se si clicca su ciascuna offerta sotto si troverà il pulsante 'candidati' e quindi si potrà inoltrare il proprio Cv e compilare i propri dati personali.

Posizioni aperte per laureati e diplomati in tutt'Italia

Fra le offerte di lavoro per laureati troviamo:

il Marketing Manager con sede di lavoro a Bologna che sarà responsabile del disegno e realizzazione di iniziative di marketing attraverso Analisi di Mercato, costruzione di Campagne Pubblicitarie e utilizzo di Tecniche di ottimizzazione delle Vendite del prodotto in piena coerenza con le linee guida strategiche definite dalla Società. Richiesta la Laurea in Economia e Marketing o Comunicazione e esperienza di almeno 5 anni in ruoli analoghi. Il candidato in possesso delle esperienze richieste sarà inserito con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

da inserire, presso la sede di San Donato Milanese, con il ruolo di . quelli laureati in legge da inserire nella società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni Trasporti S.p.A ., del Gruppo Unipol. La risorsa si occuperà di attività legal della Compagnia con ruolo di raccordo con la funzione legal di Gruppo, analisi documentazione normativa di Gruppo, gestione del ciclo passivo nell'ambito degli acquisti. Richiesta la Laurea, almeno triennale, in ambito giuridico. Si propone inserimento a tempo determinato finalizzato all'inserimento a tempo indeterminato. La sede di lavoro è Genova.

Un'altro laureato in legge si ricerca a Bologna da inserire all’interno dell’ Area Servizi di Liquidazione . La risorsa, previa adeguata formazione, si occuperà di curare la presa in carico, riservazione e istruttoria dei sinistri. Gestirà la fase di definizione del danno, con pagamento o contestazione, fino all'eventuale contenzioso. Si occuperà di gestire la trattativa con il danneggiato o il suo patrocinatore.

esperto/a in ambito Back Office Operations. La risorsa si occuperà d i fornire supporto telefonico a clienti privati e aziende, della gestione documentale ed amministrativa delle pratiche. Si richiede conseguimento del titolo di Laurea e 3 anni di esperienza lavorativa in funzioni Customer Support. Viene offerto contratto a tempo indeterminato. La sede di lavoro è Milano

impiegato amministrativo contabile a Bologna che sarà incaricato delle seguenti attività: controllo ed esecuzione giornaliera dei flussi di pagamento dei sinistri definiti dalla rete liquidativa territoriale; supporto alla rete liquidativa per gli aspetti gestionali di competenza. Vine richiesta la Laurea specialistica ad indirizzo economico. Viene previsto rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di 12 mesi.

specialista Previdenza e Fondi Pensione a Roma che sarà responsabile in particolare delle seguenti attività: supporto alla redazione delle convenzioni di gestione dei fondi pensione, interazione con i clienti per la gestione delle ordinarie attività amministrative relative alle convenzioni dei fondi, adeguamento delle attività a seguito dell’impatto della normativa di riferimento. Viene richiesta la Laurea specialistica in Giurisprudenza conseguita con ottima votazione finale; esperienza di due anni in ruoli analoghi

Vengono ricercati anche diplomati come addetti call center

Fra le posizioni per diplomati troviamo invece addetti call center da inserire con orario full time all’interno del Call Center Tecnico per la gestione di tutto il flusso derivante dai sinistri per i clienti del Gruppo.

La risorsa svolgerà le seguenti attività: gestione chiamate inbound dei clienti e delle agenzie, gestione della rete dei riparatori fiduciari, rapporti con i fornitori, gestione reclami e lamentele, help desk riparatori. Si richiede Diploma di scuola media superiore. Sarà stipulato contratto a tempo determinato finalizzato all'inserimento.

La sede di lavoro è Cervere (CN).

Ancora si ricerca un Receptionist per un inserimento a tempo determinato nella città di Catania. Il candidato si occuperà di: accoglienza, assistenza e gestione interna del cliente; gestire gli aspetti amministrativi del Ricevimento e degli altri reparti nel rispetto delle procedure e degli standard di Gruppo. Fra i requisiti richiesti c'è la disponibilità a lavorare in turni diurni, serali e notturni; esperienza pregressa in ruolo analogo.