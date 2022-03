Bartolini ha inserito varie posizioni di lavoro d'ufficio nell'area carriere del suo sito istituzionale. Tra queste posizioni si possono considerare le seguenti: impiegato safety, auditor qualità, commerciale interno e primo operatore ced. Tali offerte di lavoro sono rivolte a diplomati e laureati e non ci sono date di scadenza entro cui inviare il cv online. Da precisare che possono partecipare alle selezioni sia uomini che donne.

Bartolini: lavoro d'ufficio come impiegato safety e auditor qualità

Il lavoro d'ufficio come impiegato safety significa applicare le leggi sulla sicurezza alle operazioni aziendali e il candidato scelto supporterà il responsabile di area in questo tipo di attività.

Per questo incarico Bartolini richiede diplomati o laureati in ambito tecnico, esperienza di 2 anni nel ruolo e conoscenza dell'inglese. In via facoltativa sono richiesti l'abilitazione come formatore sui temi della sicurezza e la conoscenza del programma Autocad. Dell'inquadramento viene precisato soltanto che il candidato dovrà dimostrarsi disponibile a viaggi di lavoro verso le filiali sparse in Italia. La sede principale sarà Bologna.

Altra figura ricercata è l'auditor qualità, un tipo di impiegato che si occupa del controllo delle procedure aziendali; per cui il candidato dovrà essere un profondo conoscitore delle funzioni e delle filiali di Bartolini. Oltre a questo, sarà importante avere una laurea più una breve esperienza nel campo oppure in alternativa un diploma e una consolidata esperienza precedente.

Il contratto di lavoro prevede un periodo di addestramento e la possibilità di spostamenti tra le sedi aziendali. Si lavorerà principalmente a Bologna.

Bartolini cerca commerciale interno e primo operatore ced

Bartolini seleziona anche la figura professionale del commerciale interno. Il candidato idoneo dovrà gestire un portafoglio clienti proponendo e vendendo il servizio di spedizione offerto dall'azienda.

Egli inoltre seguirà i commerciali esterni e ogni pratica amministrativa relativa a questo lavoro. Per questo ruolo l'azienda ha bisogno di diplomati o laureati che abbiano una certa esperienza in ambito commerciale, sappiano relazionarsi con la clientela e conoscano l'inglese. L'inquadramento non viene indicato per cui si presume una sua valutazione successiva e i luoghi di lavoro saranno Firenze Calenzano, Genova Fegino, Milano Centro e Rovereto.

Per l'area informatica, l'azienda ha aperto la posizione di primo operatore ced. Il selezionato si occuperà dei problemi a livello di hardware e software e del sistema di comunicazione dei dati alla clientela. Il lavoratore richiesto dovrà essere diplomato o laureato in discipline tecniche, con un po' di esperienza di tipo informatico e preferibilmente dimestichezza nell'uso del programma AS400. Anche in questo caso non viene precisato il contratto di lavoro e le sedi saranno Firenze Calenzano e Milano Centro.

Invio del cv online

Per procedere all'invio del cv online bisogna prima di tutto digitare 'bartolini lavora con noi' su un motore di ricerca. Tale operazione permetterà di avere il link al portale aziendale delle carriere.

All'interno di quest'ultimo basterà cliccare su 'Consulta le nostre inserzioni' per ottenere la pagina che contiene le Offerte di lavoro, comprese le posizioni descritte finora. Infine, cliccando la propria scelta si leggeranno le sue caratteristiche e in più si potrà concludere la candidatura attraverso il pulsante 'Accedi/Invia Curriculum'.