In arrivo bandi di concorsi pubblici per 11mila posti. Si tratta di assunzioni nella Pubblica Amministrazione che non riguardano il potenziamento degli uffici previsto dal Piano nazionale della ripresa e della resilienza (Pnrr). Infatti, a oggi continua il reclutamento dei professionisti e dei tecnici che dovranno portare avanti i progetti e la rendicontazione degli stessi nell'ottica della spesa dei fondi compresi nella Next Generation Eu. Il maxi giro di reclutamento che arriva nella Pubblica amministrazione tramite i bandi di concorso in uscita riguarda il potenziamento degli organici e del turn over.

In tale ottica, la Ragioneria generale dello Stato ha bollinato un decreto del Presidente del consiglio dei ministri che apre le porte a massicce assunzioni nella Pubblica amministrazione centrale, in particolare per il comparto relativo ai ministeri.

Concorso pubblico al Ministero dell'Interno: in uscita bando per 2.570 posti

In tutto, nei prossimi mesi arriveranno bandi di Concorsi Pubblici per 11mila posti. Tra i concorsi con più posti a disposizione si colloca quello del Ministero dell'Interno che dovrebbe mettere a bando assunzioni per 2.570 nuove unità, per le quali il rapporto di lavoro verrà contrattualizzato con il tempo indeterminato. I posti che verranno inseriti nel bando prevedono anche il recupero delle assunzioni che, per alcune amministrazioni, dovevano essere già fatte a partire dal 2018.

In ogni modo, il concorso al Ministero dell'interno prevede assunzioni spalmate sugli spazi inerenti gli anni dal 2020 al 2023. Gli arretrati delle assunzioni si attestano sulle 904 unità inerenti il 2020 e sulle 1.289 unità del 2021. Il bando prevederà principalmente l'assunzione di impiegati amministrativi per l'Area II e di funzionari relativi all'Area III.

Tuttavia, altri posti sono previsti per:

viceprefetti, 159 assunzioni;

consiglieri per la carriera prefettizia, 15 assunzioni;

dirigenti di II fascia, 26 assunzioni.

Concorsi pubblici al Ministero della Difesa e dell'Economia, oltre 3.300 assunzioni nei prossimi bandi

Tra i concorsi nella Pubblica amministrazione in arrivo, la ricognizione della Ragioneria generale dello Stato prevederebbe l'assunzione di 2.430 nuove unità al Ministero della Difesa, soprattutto di assistenti tecnici (Area II, posizione economica F3) per 1.946 posti.

Ammonta a 885 il totale dei posti che verranno messi a bando nel concorso del ministero dell'Economia e delle Finanze: si parla, in questo caso, di progressioni verticali. I posti verranno ripartiti tra: