Trenord, società operante nell'ambito del trasporto pubblico ferroviario, sta selezionando nuovo personale da impiegare in varie posizioni professionali.

Le ricerche interessano principalmente la regione Lombardia, con particolare riferimento alla città di Milano, ma in molti casi è richiesta anche la disponibilità a fare trasferte. Gli annunci attualmente attivi riguardano sia figure per le quali è necessario il possesso del titolo di laurea, sia posizioni per le quali è sufficiente il possesso del diploma di scuola superiore.

Nello specifico, in questo momento si può presentare la propria domanda per il ruolo di macchinista, operatore, giurista e ingegnere.

Posti vacanti per personale con titolo di laurea

Per quanto riguarda le posizioni relative a personale laureato, si è attualmente alla ricerca di:

Responsabile Funzione Compliance 231 e Anticorruzione: richiesta la laurea in Economia o Giurisprudenza, nonché una esperienza lavorativa pregressa di 5/7 anni in ambito compliance e anticorruzione;

Ingegnere Junior: per la messa in servizio nuovi treni fino al 2026. Richiesta la laurea in Ingegneria Meccanica / Elettrica / Energetica

Ingegnere Informatico Junior per il quale è richiesto il possesso della laurea in Ingegneria Informatica.

Per tutte le posizioni illustrate è richiesta anche l'attitudine a lavorare all'interno di un team.

Selezioni aperte per macchinisti e operatori con diploma

Sul sito di Trenord è consultabile un annuncio relativo all'assunzione a tempo indeterminato di nuovi macchinisti: per candidarsi, sarà necessario che il soggetto abbia un'esperienza pregressa nel ruolo, possieda il diploma di scuola superiore e i requisiti fisici necessari per svolgere la mansione.

L'altro profilo riguardante i diplomati è quello di operatori e tecnici che si occupino della manutenzione dei rotabili. Saranno considerati requisiti preferenziali l'aver maturato esperienza nel settore e il possesso di eventuali abilitazioni in ambito sicurezza.

Procedura per candidarsi

Le domande dovranno essere inoltrate in modalità telematica attraverso il form disponibile sul sito di Trenord; per trovare gli annunci, ci si dovrà recare nella sezione relativa alle posizioni aperte e seguire le indicazioni per l'inserimento dei dati necessari.

Sul sito, inoltre, sempre nella sezione "lavora con noi", è anche presente l'invito ad inviare la propria candidatura spontanea, qualora non siano ricercati profili di interesse del candidato: con la candidatura spontanea, il soggetto potrebbe essere ricontattato nel caso in cui dovessero essere ricercati profili in linea con le attitudini del candidato stesso.