Decathlon, azienda attiva nel commercio di articoli sportivi offre nuove opportunità lavorative. Nello specifico, ha avviato le assunzioni per addetti alle vendite e magazzinieri da inserire nei molteplici punti vendita presenti sul territorio nazionale. Le candidature saranno accettate solo se presentate online.

Buone opportunità per tutti gli appassionati di sport, i quali potranno trasformare la loro passione in un vero e proprio lavoro. Decathlon, azienda francese attiva nel settore della grande distribuzione organizzata, infatti, ha avviato nuove assunzioni di personale volte a reperire addetti alle vendite da inserire nei negozi presenti a Lecce, Figline Valdarno (Firenze), Giugliano (Napoli), Porta di Roma, San Giovanni Teatino in provincia di Chieti, Casoria (Napoli) e Milano Cairoli.

Inoltre, è interessata anche alla figura di addetto al magazzino che svolgerà le proprie mansioni nelle sedi di Brandizzo (Torino), Maddaloni in provincia di Caserta e Basiano (Milano).

Assunzioni per addetti alle vendite

Le risorse avranno la possibilità di essere inseriti in uno dei reparti fra sport acquatici, running, ciclismo, fitness e pesca. Si occuperanno, infatti, di un'ottimale assistenza e accoglienza alla clientela, di guidarla nelle varie fasi di acquisto, di promuovere i prodotti offerti dalla catena Decathlon fungendo da ambasciatore per la propria insegna. Inoltre, prenderanno in autonomia le decisioni riguardanti il layout merceologico, garantiranno lo stock e svilupperanno la strategia del riuso, riciclo, riparo e riduco.

Per candidarsi alla posizione di addetto alle vendite non viene richiesto un titolo di studio specifico ma servirà passione per lo sport, attitudine al lavoro di squadra, propensione ai lavori operativi e capacità di adattamento in un ambiente dinamico.

I requisiti richiesti per operatori di magazzino

Gli addetti al magazzino, invece, dovranno occuparsi dell'approvvigionamento continuo del punto vendita, della cura e della preparazione delle merci per la loro spedizione e assicurare il corretto stoccaggio della merce in arrivo dai depositi internazionali Decathlon.

Si richiede capacità di organizzazione e di pianificazione del proprio lavoro in autonomia, attitudine al lavoro di squadra, ottime capacità di relazione e di comunicazione e disponibilità a lavorare su turni e anche nei giorni festivi. Gli interessati alle assunzioni nella multinazionale Decathlon potranno collegarsi sul portale dell'azienda, alla sezione "Lavora con noi" e, dopo aver visualizzato le posizioni aperte, potranno candidarsi online per la posizione desiderata allegando il proprio curriculum vitae nell'apposita area dedicata alle Offerte di lavoro.