Le nuove anticipazioni delle prossime puntate di Far Away, la serie turca in onda su Canale 5, rivelano che la trama sarà segnata da una svolta per la famiglia Albora. Pur essendo impegnato a ritrovare Kaya, a sedare la rivolta delle tribù e a contrastare le mosse di Ecmel, Cihan deciderà di tendere una trappola per individuare la talpa che continua a informare la gendarmeria sulle spedizioni del clan.

Anticipazioni Far Away: il piano di Cihan per trovare la talpa

Nonostante i suoi collaboratori gli consiglino di sospendere ogni spedizione finché il responsabile delle fughe di notizie non verrà individuato, Cihan deciderà di correre il rischio.

Durante una riunione annuncerà l'avvio dell'operazione a un gruppo ristretto di uomini fidati, ma farà in modo che le direttive logistiche vengano consegnate a ciascuno separatamente. Subito dopo spiegherà il piano a un collaboratore: consegnare a ogni partecipante una destinazione diversa.

"A ognuno darai una rotta diversa", spiegherà Cihan, convinto che il traditore finirà per rivelarsi da solo.

Ogni uomo penserà di conoscere l'unico itinerario previsto, senza sapere che tutti hanno ricevuto informazioni differenti.

Cihan scopre chi è il traditore all'interno del clan

Il piano funzionerà alla perfezione. La gendarmeria interverrà lungo una sola delle rotte comunicate e Cihan capirà immediatamente chi ha passato l'informazione.

Convocati gli uomini del clan, il capofamiglia annuncerà di aver scoperto il traditore.

"Abbiamo trovato la talpa", dirà, prima di accusare Halis di essersi alleato con Ecmel e di aver tradito gli Albora.

"Ti sei unito a Ecmel. Hai tradito gli Albora e hai messo a rischio il sostentamento di tutte le nostre famiglie", gli rimprovererà davanti a tutti.

La reazione di Halis e l'accusa di tradimento

Halis respingerà le accuse sostenendo che si tratti di un complotto progettato da Cihan.

"È una trappola, non credetegli!", urlerà, cercando di convincere gli altri uomini del clan della propria innocenza.

Cihan, però, gli spiegherà che ogni partecipante aveva ricevuto una rotta diversa e che proprio la segnalazione fatta alla gendarmeria ha permesso di identificarlo.

Cihan ordinerà ai suoi uomini di trattenerlo per un interrogatorio prima di consegnarlo alle autorità. Prima di essere portato via, Halis lancerà un ultimo avvertimento a Cihan, lasciando intendere di conoscere segreti legati al passato della famiglia Albora.

Lo smascheramento della talpa permetterà a Cihan di eliminare il traditore che stava sabotando gli affari del clan, anche se la guerra contro Ecmel e le tensioni interne agli Albora sono destinate a proseguire.