La multinazionale del settore logistico Amazon sta attualmente selezionando magazzinieri per varie sedi del Centro e Nord Italia. Nella sezione lavoro del sito continua a essere aperta tale posizione e potranno candidarsi anche persone senza esperienze logistiche pregresse. Per procedere con la candidatura bisogna seguire la procedura online. In merito alla remunerazione lorda iniziale, dalla descrizione del ruolo si evince che sarà di 1680 euro al mese.

Amazon: la ricerca di magazzinieri

Il magazziniere selezionato da Amazon dovrà svolgere le seguenti attività: immissione, monitoraggio, distribuzione e caricamento dei prodotti.

Le mansioni da ottemperare nel momento in cui la merce è pronta per uscire consistono nel prelevare il prodotto, imballarlo e spedire il pacco per la vendita. Sui requisiti l'azienda non richiede esperienze nel settore da parte del candidato alla mansione. È previsto, infatti, un periodo di addestramento. Inoltre negli annunci, divisi per sedi di lavoro, si precisa che il prescelto dovrà avere la capacità di alzare da terra confezioni che possono raggiungere i 15 kg di peso. L'inquadramento sarà a tempo determinato, con turni sia a tempo pieno che parziale e con la possibilità di lavorare anche di notte; da ricordare che gli orari di lavoro potranno cambiare nel corso del rapporto di lavoro.

La retribuzione minima si attesta sui 1680 euro lordi, oltre ad alcuni benefit come buoni pasto, mascherine, igienizzante e drink.

Gli annunci di lavoro riguardano le assunzioni per le sedi Amazon di Castelguglielmo-San Bellino, Cividate al Piano, Agognate, Passo Corese, Vercelli, Castel San Giovanni, Torrazza e Colleferro.

Intorno agli stabilimenti, il personale potrà parcheggiare gratuitamente e in alcune zone è previsto che il magazziniere di Amazon non avrà l'obbligo di pagare il costo del biglietto per essere condotto sul posto di lavoro.

Candidatura online e selezione

Riguardo alla candidatura online, digitando 'Amazon lavora con noi' su un motore di ricerca e cliccando successivamente il link 'Magazziniere', si entrerà nell'area del sito contente le Offerte di lavoro.

Queste ultime risultano suddivise per città e il menù 'Opportunità di lavoro' all'interno di ciascuna sede mostrerà le agenzie interinali attraverso le quali candidarsi. La selezione è veloce, non è previsto l'inoltro di un curriculum e si viene chiamati per una videointervista della durata di un quarto d'ora. Per finire, se si risulterà adatti alla mansione, il candidato riceve comunicazione del giorno previsto per l'inizio del lavoro.