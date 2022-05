Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando del nuovo concorso docenti straordinario bis per la Scuola secondaria riservato ali insegnanti precari con almeno tre anni di servizio prestati negli ultimi cinque e che prevede una prova orale con successiva graduatoria. Per poter partecipare alla procedura concorsuale i docenti devono possedere determinati requisiti. Oltre ai tre anni di servizio anche non consecutivi, è necessario che una di queste annualità di servizio debba essere specifica per la classe di concorso per la quale si concorre.

I posti riservati e i termini di presentazione e scadenza della domanda di adesione

I posti riservati a questo concorso sono quelli rimasti liberi dopo le immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2021/2022, dunque la distribuzione per provincia di tali cattedre potrebbe subire delle variazioni. Ma da quando e fino a quando sarà possibile inviare la domanda di candidatura? Le domande possono essere inviate dal 18 maggio fino al 16 giugno 2022. Per poter inoltrare ufficialmente l'istanza gli aspiranti docenti devono possedere delle valide credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) oppure le credenziali della Carta di Identità Elettronica (CIE). La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso il servizio Polis - Istanze OnLine.

Si sceglie una sola classe di concorso specifica e una sola regione

I docenti possono scegliere di partecipare alla procedura straordinaria per una sola classe di concorso e in una sola regione. Non sarà possibile inoltrare la domanda per le regioni Valle D'Aosta e Trentino Alto-Adige, le quali hanno statuto autonomo, dunque bandiscono concorsi ufficiali con altre modalità e secondo specifiche esigenze.

Il bando è stato aperto esclusivamente per i docenti di scuola secondaria su classe di concorso specifica, dunque non risulta valido per i docenti di sostegno oppure della scuola Primaria e per l'Infanzia.

I requisiti per poter inviare la domanda di adesione al bando della procedura concorsuale straordinaria

I docenti interessati, oltre ai suddetti requisiti, per poter partecipare devono: