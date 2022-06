Nelle prossime settimane sarà espletato il concorso straordinario bis, la procedura concorsuale utile agli aspiranti docenti per poter accedere al ruolo, ovvero all'assunzione a tempo indeterminato. Le domande sono state presentate dagli aspiranti docenti entro il 16 giugno 2022. Sono arrivate 35.872 istanze. Il ministero dell'Istruzione ha recentemente pubblicato il decreto contenente il numero di domande presentate per ogni classe di concorso e in ogni regione e con le aggregazioni territoriali per lo svolgimento della prova orale.

I candidati riceveranno la comunicazione di convocazione sull'indirizzo di posta elettronica comunicato nella domanda

Il concorso sarà espletato dai candidati nella regione per la quale hanno inviato domanda di partecipazione alla procedura. Attualmente gli Uffici scolastici regionali stanno pubblicando gli avvisi inerenti alla ricerca dei commissari che giudicheranno la prova orale. Saranno proprio gli Usr competenti a convocare i candidati tramite posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda, almeno 20 giorni prima dell'espletamento della prova concorsuale. Nel caso di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica, gli aspiranti dovranno comunicarlo tempestivamente agli Usr per poter ricevere in tempo la comunicazione di convocazione che conterrà indicazioni sulla sede, sulla data e sull'ora di svolgimento della prova.

In cosa consiste la prova orale e come sarà espletata dagli aspiranti docenti candidati per il concorso straordinario bis

I candidati che hanno aderito al bando dovranno sostenere una sola prova disciplinare che consiste in una prova orale in cui sarà valutata la preparazione e la padronanza degli aspiranti docenti nelle discipline specifiche inerente alle classi di concorso.

Inoltre, durante la stessa prova, sarà valutata la capacità di comprensione e conversazione dei candidati in lingua inglese che deve essere almeno al livello B2. La prova avrà una durata massima di 30 minuti, non considerando gli eventuali ausili previsti e tempi aggiuntivi previsti dalla normativa vigente.

Come sarà valutata la prova orale dalla commissione e come avverranno le successive assunzioni

Le commissioni che giudicheranno le prove dei candidati potranno assegnare un massimo di 150 punti, di cui 100 per la prova orale e 50 per i titoli posseduti dagli aspiranti docenti. Nell'anno scolastico 2022/23 i vincitori di concorso saranno inizialmente assunti a tempo determinato. Successivamente dovranno frequentare prima un corso di formazione e poi l’anno di formazione e prova per poter ottenere un contratto a tempo indeterminato.