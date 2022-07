Uscito un nuovo concorso per reclutare 4189 allievi carabinieri. Tale selezione è aperta anche a tutti i cittadini italiani fino a 25 anni compiuti. I 4189 posti sono i seguenti:

2910 riservati ai VFP1 e ai VFP4 in servizio;

1247 riservati ai cittadini italiani di 28 anni se hanno già prestato servizio militare;

32 riservati ai candidati che hanno l'attestato di bilinguismo.

Bando Allievi Carabinieri, requisiti e come fare domanda

Fra i requisiti generali che non devono mancare per poter inviare la domanda c'è sicuramente il godimento dei diritti civili e politici; per i militari VFP1/VFP4 già in servizio alla data del 31.12.2020, il diploma di terza media; per i militari VFP1/VFP4 in servizio dal 01.01.2021, il diploma di maturità.

Chi è in possesso di tali requisiti può inoltrare la domanda di partecipazione online attraverso il collegamento al sito www.carabinieri.it, entro 30 giorni da quando il decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Occorre però aver attivato il servizio con credenziali SPID (Sistema Pubblico di identità Digitale).

L'iter della selezione: prove d’esame scritte e fisiche

Lo svolgimento del concorso prevede l’effettuazione di:

prova scritta di selezione, che ha ad oggetto un questionario con quiz a risposta multipla logico-deduttivi, oltre che su argomenti di cultura generale, di storia dell'Arma e di ragionamento verbale, di informatica.

prova di efficienza fisica;

accertamenti psicofisici per la verifica dell'idoneità psicofisica nel quale la commissione disporrà per tutti i candidati una visita medica generale;

accertamenti attitudinali che saranno articolati su due distinte fasi: una istruttoria, una costitutiva, nella quale la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneità o inidoneità;

valutazione dei titoli.

I candidati giudicati idonei al termine di tutte le prove, saranno iscritti dalla commissione in quattro distinte graduatorie finali di merito, le quali saranno formalizzate non appena terminato ciascun iter concorsuale.

I candidati vincitori dovranno frequentare un corso di formazione retribuito a 900 euro mensili. Decorsi sei mesi dalla data di inizio dello stesso, conseguiranno la nomina a carabiniere, previo superamento di esami, e saranno immessi in ruolo al grado di carabiniere. I vincitori di concorso per le riserve dei posti del presente bando saranno impiegati nell’ambito dell’intero territorio nazionale. Lo stipendio di un allievo carabiniere si aggira intorno ai 1300 euro netti al mese all'inizio della carriera per poi aumentare nel corso degli anni.