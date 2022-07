Ferrovie dello Stato ha aggiornato le proprie Offerte di lavoro rivolte a diplomati e a laureati. In particolare chi è in possesso di un diploma di scuola superiore può candidarsi come esperto di gestione contratti, operatore polivalente di condotta e assistente lavori opere tecnologiche, mentre chi è laureato può partecipare alle selezioni per ingegneri, computisti e controller.

Tali offerte di lavoro hanno tutte delle scadenze fra loro diverse, le domande vanno presentate online sul sito aziendale di FS nella sezione dedicata alle carriere.

Offerte di lavoro Fs per diplomati

L'esperto di gestione contratti si occuperà di gestione dei contratti centralizzati di forniture e servizi per le stazioni; analisi, individuazione e predisposizione della documentazione propedeutica all'attivazione dell'iter negoziale per l'affidamento dei contratti di fornitura di materiali e servizi. In ultimo provvederà al monitoraggio dei contratti centralizzati di forniture e servizi, e pianificazione del fabbisogno di attività negoziali. Bisogna però avere una comprovata esperienza nel ruolo o in ruoli analoghi. A tale posizione possono accedere i laureati in Ingegneria, Giurisprudenza o Economia. Tale offerta scade il 28 agosto e si offre contratto a tempo indeterminato.

La sede di lavoro è Roma.

Ancora viene ricercato un operatore polivalente di condotta e manovra ferroviaria, che si occuperà di: effettuare l'unione e il distacco dei veicoli ferroviari; predisporre l'instradamento dei veicoli ferroviari, comandare i movimenti di manovra ed effettuare la trazione. Si richiede la disponibilità a lavorare su turni h.

24. La sede di lavoro è a Gioia Tauro. Viene offerto un contratto a tempo indeterminato. La scadenza prevista è il 26 luglio

Vengono cercati anche assistenti lavori opere tecnologiche che dovranno controllare i lavori eseguiti dall'appaltatore in linea con le indicazioni ricevute dal DL nel rispetto di normativa; predisporre la documentazione formale e la contabilità mensile effettuando la verifica dell'avanzamento fisico delle opere/impianti.

Dovranno poi sorvegliare le attività di costruzione ed effettuare il monitoraggio delle opere in sito, verificandone la coerenza alle specifiche tecniche e costruttive. La sede è Torino. L'offerta scade il 20 luglio 2022. È previsto contratto a tempo indeterminato

Posizioni aperte per laureati

Fra le posizioni aperte per laureati vi quella di ingegnere di manutenzione rotabili junior a Foligno, Rimini e Vicenza. Per tale ruolo occorre una laurea magistrale in Ingegneria Meccanica, Elettrica o Elettronica e avere una buona conoscenza del pacchetto Office. Il candidato verrà avviato a un percorso di apprendimento delle competenze che lo porterà a operare all'interno delle strutture dedicate alla manutenzione dei treni, degli impianti di programmazione e realizzazione degli interventi di manutenzione ciclica, di pianificazione e programmazione dei fabbisogni di materiali e componenti.

Viene proposto un contratto di apprendistato e poi a tempo indeterminato e l'offerta scade il 29 agosto.

Ancora il gruppo FS ricerca ingegneri dei processi manutentivi a Torino che dovranno provvedere al monitoraggio delle attività di manutenzione corrente relative all'impianto di appartenenza, e all'elaborazione di proposte per la revisione dei cicli di programmazione degli interventi di manutenzione del materiale rotabile. Si richiede laurea magistrale in Ingegneria dei trasporti, della Sicurezza, Elettrica, Elettronica, Meccanica, Aerospaziale e Astronautica, conseguita negli ultimi tre anni. L'offerta scade il 22 luglio, è previsto contratto a tempo indeterminato.

Verrà assunto anche un computista che dovrà provvedere alla redazione di computi metrici estimativi; prodotti da appaltatori; alla creazione e analisi di nuove voci di costo; alla redazione di documentazione tecnico economica di sintesi dei computi metrici.

Si richiede Laurea Triennale o Magistrale in Area Ing. Civile e ambientale; occorre inoltre una pregressa esperienza di almeno due anni nel settore della progettazione e/o costruzione di opere civili. L'offerta scade il 25 luglio. Il contratto è a tempo indeterminato.

Infine le selezioni sono aperte per la figura di controller per la struttura pianificazione, Budget e Controllo che dovranno curare la fase di stesura del budget costi e ricavi dei progetti, nonché le fasi di verifica e riprevisione, predisporre la reportistica di monitoraggio conto economico e stato patrimoniale, verificare la contrattualistica attivo/passiva. Si richiede la laurea Magistrale in ambito Economico – Finanziario; preferenziale Master in materie afferenti al ruolo e una comprovata esperienza nel ruolo in ambito Pianificazione Budget Controllo. L'inserimento avverrà con contratto a tempo indeterminato. La sede di lavoro è Roma. L'offerta scade il 25 luglio.