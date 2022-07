Intesa Sanpaolo ha inserito diverse posizioni di lavoro d'ufficio nell'area carriere del suo sito istituzionale. La ricerca è rivolta a diplomati e laureati i quali potranno lavorare come consulenti finanziarti, software e data engineer. Per inviare il cv online e candidarsi per tali ruoli è necessario accedere al portale del lavoro menzionato prima e i relativi annunci ufficiali non hanno scadenza.

Intesa Sanpaolo: lavoro d'ufficio per consulenti finanziari diplomati e laureati

I consulenti finanziarti ricercati attualmente da Intesa Sanpaolo sono di due tipi: junior e senior.

Il primo tipo svolgerà un lavoro d'ufficio per promuovere i servizi offerti dalla banca e dovrà superare un periodo formativo di 6 mesi più l'esame di abilitazione per poter diventare ufficialmente consulente. Non tutti possono partecipare alla selezione per la figura junior, infatti bisogna avere un'età compresa tra i 19 e 32 anni e sono accettati diplomati e laureati nelle materie elencate nel relativo annuncio. L'inquadramento prevede due giorni di lavoro a tempo parziale e indeterminato in una delle filiali presenti in Italia e tre giorni da lavoratore autonomo.

I consulenti senior selezionati dovranno garantire alla clientela una consulenza globale gestendo il loro portafoglio finanziario.

Potranno candidarsi diplomati e laureati nello stesso ambito della posizione precedente, di età tra i 21 e i 32 anni, già abilitati ad esercitare il mestiere e con esperienza di 9 mesi nella gestione di prodotti d'investimento. Il contatto di lavoro sarà lo stesso previsto per la figura junior.

Intesa Sanpaolo sta selezionando diplomati e laureati come software e data engineer

Tra i software engineer che Intesa Sanpaolo sta cercando vi sono coloro che lavoreranno nell'area canali. Il loro compito sarà di progettare programmi informatici, controllandone criticità e corso d'opera insieme al responsabile e allo staff di appartenenza.

Per questo ruolo sono richiesti diplomati e laureati nel campo della matematica, fisica e informatica e che sappiano usare software di scrittura, database e i linguaggi di programmazione dettagliatamente specificati nell'annuncio ufficiale. A ciò si aggiunge l'esperienza di almeno 3 anni nel settore tecnologico di un'azienda creditizia. Il contratto di lavoro non viene indicato ma si lavorerà presso le filiali di Milano e Torino.

In merito alle ricerche di data engineer, si cercano persone da impiegare nella sezione financial crimes. Nello specifico, il candidato idoneo realizzerà un programma per la gestione dei dati necessari al funzionamento del processo antiriciclaggio dell'azienda bancaria.

Tra i requisiti richiesti vi sono: diploma o laurea in discipline informatiche, matematiche o fisiche, esperienza di 2 anni preferibilmente in questo ambito, conoscenza dell'inglese e di una serie di programmi e linguaggi opportunamente descritti nell'annuncio ufficiale. Si lavorerà a Moncalieri, provincia di Torino.

Come si invia il cv online

Il cv online si invia sul portale del lavoro di Intesa Sanpaolo. In particolare, bisogna digitare 'intesa sanpaolo lavora con noi' per ottenere il link a questa piattaforma. Una volta al suo interno, in fondo alla pagina sono presenti i pulsanti per accedere e candidarsi alle offerte di lavoro per consulenti finanziari. Se invece si è interessati alle offerte per software e data engineer basterà cliccare in alto su 'Vai a tutte le posizioni'. Nell'elenco che si apre bisognerà poi cliccare la posizione preferita, leggerne la descrizione e usare il pulsante 'Candidati ora' per registrarsi e inserire i dati del curriculum.