Intesa Sanpaolo lavora con noi ha aggiornato le offerte di lavoro a luglio 2022. Tanti i posti a disposizione per chi desidera trovare occupazione nel grande gruppo bancario, con possibilità di crescita di carriera. Le figure ricercate spaziano da tecnici a specialisti, che si inseriranno in un ambiente lavorativo ricco di opportunità e di crescita professionale. Di seguito, le posizioni aperte, i requisiti e come inviare la propria candidatura.

Gruppo Intesa Sanpaolo, le nuove posizioni aperte luglio 2022

Per la sede di Milano, il gruppo cerca laureati in Ingegneria o Economia aziendale per la posizione di IMI CIB - Cash Management ISBD.

Richiesta anche conoscenza dell'inglese e utilizzo dei software di Office Automation. Non è prevista esperienza pregressa, in quanto viene offerto un apprendistato per imparare al meglio la mansione.

Per la sede di Lussemburgo, invece, si offre lavoro come Financial Risk Manager. Chi intende partecipare alle selezioni deve avere laurea magistrale in aree economiche, statistiche, matematiche o equipollenti. Necessario sapere fluentemente inglese e francese e conoscenza del pacchetto Office, oltre a Outlook.

E poi ancora, per la sede di Milano, Intesa Sanpaolo group assume antifraud Architect e analisti. Per quest'ultima posizione è necessario possedere Laurea in finanza oppure in economia; gradita esperienza nel settore del Corporate Lending o simili.

Assunzioni aggiornate Intesa Sanpaolo

Il gruppo assume Senior antifraud Architect con esperienza almeno quinquennale nell'area della sicurezza informatica e Laurea in ambito informatico o scientifico. Completano il profilo competenze approfondite in ICT e cybersecurity, oltre che conoscenza dell'inglese.

Tra le altre offerte di lavoro Intesa Sanpaolo, Specialista Financial Controller ambito ALM in possesso di Laurea in ambito matematico o scientifico, padronanza del pacchetto MsOffice e di software per dati complessi.

Sempre a Milano, si assumono candidati qualificati che si inseriranno all'interno della Direzione Investimenti di Eurizon Capital SGR. Chiesta Laurea in Economia o simili e due anni di esperienza.

Altra possibilità lavorativa è quella di analista laureato in Economia o Finanza, che si occuperà della strutturazione di prestiti.

La sede di lavoro è Milano, chiesta anche conoscenza molto buona scritta e parlata della lingua inglese.

Come inviare la domanda per lavorare presso Intesa Sanpaolo

I candidati che possiedono i requisiti richiesti per la postazione desiderata, devono accedere alla sezione Lavora con noi di Intesa Sanpaolo, selezionare l'offerta di lavoro desiderata e cliccare su 'candidati', compilando on line il form dedicato.