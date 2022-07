Dopo le consuete vacanze estive, il mese di settembre alunni e studenti torneranno a Scuola. In diverse regioni, tra cui la Lombardia, il primo giorno di lezione che inaugurerà l'inizio dell'anno scolastico 2022/2023 sarà il 12 settembre. Le lezioni termineranno invece l'8 giugno. Le scuole dell'infanzia riapriranno qualche giorno prima, il 5 settembre, per poi chiudere il 30 giugno. Non si sa ancora nulla di certo su come avverrà la riapertura degli istituti e quali linee guida si seguiranno per evitare i contagi da Covid-19. L'ultimo anno scolastico, terminato lo scorso giugno, non è stato caratterizzato da novità significative rispetto a settembre 2021.

L'obbligo delle mascherine è durato per l'intero anno scolastico, tranne per gli esami di maturità durante cui l'utilizzo è stato solamente raccomandato.

Sala: 'La scuola ha attraversato due anni complessi'

L'assessore all'Istruzione della Regione Lombardia Fabrizio Sala ha fatto sapere: "Il mondo della scuola ha attraversato due anni molto complessi. Per questo un doveroso ringraziamento va a tutto il personale scolastico, agli studenti e alle loro famiglie che sono riusciti a gestire al meglio le criticità". Per quanto riguarda le prove Invalsi, Sala ha spiegato che Lombardia è stata una delle regioni a ottenere alcuni tra i migliori risultati in tutta Italia. Un traguardo che, a detta dell'assessore, fa comprendere come sia fondamentale assicurare la continuità didattica per far sì che la scuola non rimanga indietro, un obiettivo che per la Lombardia è divenuta una priorità.

Anno scolastico 2022/2023: le vacanze

Le prime vacanze che andranno a mettere in pausa il nuovo anno scolastico saranno quelle natalizie, che inizieranno il 23 dicembre per terminare il 6 gennaio. Ci saranno poi quelle di Carnevale e di Pasqua. Quest'ultime dureranno sei giorni: dal 6 all'11 aprile. Scuole chiuse anche in occasione dell'Anniversario della Liberazione d'Italia, che come sempre cadrà in data 25 aprile.

Data in rosso, come di consueto, anche il 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica. Le scuole dovranno sempre osservare il rispetto del monte ore che garantisce il corretto svolgimento delle attività scolastiche da parte delle singole discipline; ne consegue che sarà possibile attuare eventuali adattamenti al calendario scolastico, previa comunicazione alle famiglie entro l'inizio delle lezioni.

Incognita sull'utilizzo delle mascherine

Vi sono ancora incertezze riguardo al rientro a scuola con (o senza) l'obbligo delle mascherine. Si ricorda come durante gli esami di maturità il Ministero abbia tolto l'obbligo, limitandosi a raccomandare l'utilizzo dei dispositivi per motivi di sicurezza, soprattutto in caso di assembramento, proprio come era accaduto anche sui luoghi di lavoro. Per settembre non ci sono indicazioni. Nel caso in cui non verranno approvate nuove leggi al riguardo, anche l'obbligo sarà nullo.