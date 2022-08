Sul portale delle carriere di Ferrero risultano attualmente delle aperte posizioni di lavoro in fabbrica e in ufficio. In particolare l'azienda cerca personale per il ruolo di operaio e degli specialisti qualità e ambientali.

Le domande di assunzione vanno presentate online sul sito aziendale. Non ci sono scadenze entro cui effettuare le domande di lavoro.

Lavoro in fabbrica: Ferrero ha bisogno di personale da impiegare come operaio

Riguardo al lavoro in fabbrica, Ferrero ha bisogno di candidati idonei al ruolo di operaio. I prescelti si dedicheranno all'attività di produzione e confezionamento dei prodotti dolciari.

Non sono richiesti titoli di studio o esperienza pregressa. Il lavoratore sarà impiegato secondo un contratto stagionale, da svolgere attraverso tre turni per tutta la settimana.

La sede di lavoro sarà presso gli stabilimenti di Alba, in provincia di Cuneo, e Pozzuolo Martesana, in provincia di Milano.

Lavoro in ufficio: Ferrero ricerca specialisti qualità e ambientali

A livello di lavoro in ufficio, gli specialisti qualità selezionati da Ferrero controlleranno principalmente che le materie prime utilizzate rispettino gli indici qualitativi stabiliti dalla relativa area d'azienda. Inoltre sarà loro compito: verificare che ingredienti e prodotti in via di completamento corrispondano a quanto previsto dal piano di produzione, migliorare il processo di controllo della qualità e istruire la forza lavoro in merito agli standard da utilizzare.

Per partecipare a questa selezione sarà necessario avere una laurea in ambito alimentare, chimica o ingegneria chimica e un'adeguata conoscenza del settore qualità. Il luogo di lavoro sarà Alba.

Ferrero ricerca anche specialisti ambientali, ovvero risorse umani che dovranno fornire consulenza ambientale, sia legale che progettuale, nel momento della realizzazione di un nuovo stabilimento.

Chi verrà assunto dovrà garantire che ogni funzione aziendale sia sostenibile a livello ambientale e utilizzare i dati raccolti sul campo per migliorare tale sostenibilità. L'importanza dell'incarico richiede il possesso di una laurea tecnica o di tipo ingegneristico, con almeno tre anni di esperienza, conoscenza di ISO14001, di Office e dell'inglese.

La sede lavorativa sarà Alba.

Cv online sul portale delle carriere di Ferrero

Gli annunci relativi alle tre offerte di lavoro descritte non riportano scadenze entro cui inviare il cv online.

Per candidarsi la prima cosa da fare è accedere al portale delle carriere. Per fare ciò basta digitare 'Ferrero lavora con noi' su un motore di ricerca e cliccare sul relativo link. Una volta all'interno di questo sito, si dovrà selezionare la nazione di nostro interesse e comparirà l'elenco di tutte le posizioni ancora aperte. Un click sulla propria scelta ne mostrerà i dettagli e il pulsante 'Candidati' necessario per proseguire la candidatura.