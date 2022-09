Attualmente Bartolini è alla ricerca di personale a cui far svolgere lavoro in ufficio. Nel dettaglio, si possono considerare tre ruoli riguardanti la ricerca in questione: impiegati operativi, analisti del mercato e sviluppatori. Gli annunci relativi a ciascun esempio non presentano date di scadenze ed è possibile effettuare la domanda di lavoro online attraverso un'apposita sezione del sito web ufficiale di Bartolini.

Bartolini: lavoro in ufficio per impiegati operativi

Bartolini ha inserito nel suo sito ufficiale nuove posizioni per impiegati operativi.

Il candidato adatto si occuperà delle attività interne alla filiale: preparazione dei documenti di trasporto, gestione del contante, assistenza della clientela, inserimento dati. Il lavoro in questione richiede il possesso di un diploma di ragioniere o simile, qualche esperienza di lavoro in ufficio, conoscenza dei programmi informatici basilari e dell'inglese. Il neo assunto lavorerà a tempo pieno o con un turno parziale di pomeriggio in una delle seguenti sedi: Bassano, Belluno, Bra, Brescia, Bressanone, Casei Gerola, Crespellano, Desenzano, Ferrara, Genola, Imperia, Latina, Mi Certosa, Mi Mecenate, Milano Sedriano 2, Pesaro, Piacenza, Pisa, Roma Fiano 2, Rovigo Messaggeria, Siena, To Grugliasco, To Sud, Treviso Casale, Va Malpensa e Vicenza.

Gli analisti del mercato ricercati da Bartolini

Bartolini inserirà nel proprio staff analisti del mercato. Il loro compito sarà di preparare la strategia di marketing dell'azienda, sia offline che a livello digitale. Oltre a questa missione principale, tali impiegati svolgeranno ricerche di mercato e analizzeranno i dati al fine di gestire i fornitori e supportare il reparto vendite.

Potranno candidarsi coloro che hanno una laurea economica o statistica, conoscenza di office, dell'inglese e saranno valutati positivamente i candidati con molta esperienza nel marketing. Il contratto di lavoro prevede la possibilità di spostarsi tra filiali, una remunerazione basata sul livello di esperienza già acquisita e la sede assegnata sarà Bologna.

La selezione di sviluppatori

Gli sviluppatori selezionati da Bartolini faranno parte della squadra IT e avranno il compito di creare innovazioni informatiche idonee a garantire un efficiente funzionamento del servizio di trasporto aziendale. L'incarico richiede personale con competenze in ambiente java, conoscenza di Linux, Kafka, Microsoft SQL, Kubernetes e altre conoscenze informatiche elencate nel relativo annuncio. Dal punto di vista contrattuale, l'azienda offre percorsi formativi in questo campo per specializzare ulteriormente i lavoratori e uno stipendio adeguato alle proprie capacità. Si lavorerà a Bologna.

Domanda di lavoro: come farla sul sito web ufficiale di Bartolini

Per quanto riguarda la domanda di lavoro, il curriculum online si invia digitando prima di tutto 'bartolini lavora con noi' su un motore di ricerca.

Si otterrà il link alla sezione lavoro del sito web ufficiale al cui interno bisognerà cliccare su 'Guarda le selezioni aperte' per essere condotti alla lista delle offerte di lavoro, inclusi i tre esempi descritti. Un click sull'offerta lavorativa preferita ne mostrerà le caratteristiche e in più il pulsante 'Accedi/Invia curriculum' essenziale per poter inserire i propri dati.