Arrivano i bonus dei Comuni, a integrazione dei sostegni elargiti dal governo Draghi, per pagare le bollette di luce e gas. Dalle città più grandi ai comuni di piccole dimensioni, le amministrazioni pubbliche locali hanno dato il via a vari bandi per sostenere le famiglie e i lavoratori sul caro-bollette. Il tutto in attesa dei nuovi aiuti del governo rispetto ai quali i bonus dei Comuni possono essere richiesti indipendentemente dai sostegni ottenuti a livello nazionale.

A proposito delle misure statali, i lavoratori autonomi sono in attesa della data a partire dalla quale si potrà presentare domanda per il bonus 200 euro sull'aumento del costo delle bollette energetiche.

Alcuni bonus comunali sono attivi già da mesi nelle città più grandi, come Roma e Milano, e le scadenze sono più a lungo termine. Per altri Comuni, con bonus bollette da 200 a 700 euro, bisogna fare presto: alcune scadenze non arrivano alla fine di settembre.

Bonus luce, gas e acqua a Roma: domanda 2022 direttamente online

Già dall'inizio del 2021 l'amministrazione comunale di Roma ha previsto il bonus luce e gas per il disagio economico. Ai fini della domanda occorre inviare la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) utile a ottenere l'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee).

In base alle condizioni descritte dai due documenti, i cittadini romani ottengono le prestazioni sociali agevolate.

Ragione per la quale è consigliabile rivolgersi ai Centri per l'assistenza fiscale (Caf) che faranno richiesta di accreditamento sulla base delle effettive richieste pervenute dai cittadini.

L'aggiornamento della domanda per il Bonus idrico integrativo 2022 della validità di un anno ed erogato direttamente sulla bolletta, si può presentare anche online sul sito della Segreteria Tecnica operativa dell'Ato 2 Lazio Centrale Roma o direttamente nella sede con il modello cartaceo.

Bonus luce Milano e sostegni a chi non percepisce il Reddito di cittadinanza

A Milano è attivo il bonus per la fornitura di energia elettrica per persone con disabilità fisiche. Il sostegno è indirizzato alle persone che utilizzano apparecchi elettromedicali e consente di risparmiare sulla spesa annua per la fornitura di energia elettrica. Per la richiesta del bonus è necessario compilare la domanda e presentarla al Centro di assistenza fiscale di zona.

I moduli - di domanda e di certificazione Asl - possono essere scaricati direttamente dal portale online del Comune di Milano nella sezione dei "Servizi sociali" e del "Sostegno al reddito". Nella stessa sezione è possibile verificare i requisiti necessari per altre misure a sostegno delle famiglie, tra le quali anche quelle a favore di nuclei che non percepiscono il Reddito di cittadinanza, anziani e percettori di pensioni oltre i 64 anni, assegni di maternità e sostegni erogati dall'Inps.

Bonus 700 euro a Brescia e Reggio Emilia: sostegno per pagare le bollette di luce e gas ma occhio alla scadenza

Tra le varie misure a sostegno delle famiglie e dei lavoratori per il pagamento delle bollette di luce e gas, il Comune di Brescia ha previsto un bonus di 200 o di 300 euro per le famiglie con Isee fino a 18mila euro. Bisogna però inviare velocemente la domanda la cui presentazione scade il 16 settembre 2022.

Più alto è il bonus della città di Reggio Emilia, dove il sostegno varia da 487,27 a 679,09 euro a seconda della composizione del nucleo familiare. Il sostegno va a favore delle famiglie con Isee fino a 12mila euro o fino a 20mila in presenza di quattro figli a carico. La scadenza della domanda è fissata al 30 settembre 2022.

A Seregno, nella provincia di Monza-Brianza, il bonus varia da 200 a 500 euro per tutte le famiglie che abbiano fino a 30mila euro di Isee: anche in questo caso è necessario presentare domanda in fretta, entro il 16 settembre prossimo.

Bonus fino a 700 euro per pagare le bollette: come cercare i bandi sui portali dei Comuni?

Anche i Comuni più piccoli hanno previsto bonus e sostegni alle famiglie per il pagamento delle bollette di luce e gas. Per la ricerca dei bandi aperti, il consiglio è quello di navigare sul portale ufficiale del proprio comune di residenza, con un occhio di riguardo alle sezioni dedicate ai sostegni e agli aiuti alle famiglie, al sociale, al pagamento delle bollette e alle famiglie.

Arriva a 700 euro il bonus previsto dal Comune di Osimo, in provincia di Ancona, per le famiglie con Isee fino a 25mila euro. La scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 30 settembre 2022.

Il Comune di Porto Mantovano rimborsa le ultime due bollette energetiche per le famiglie con Isee fino a 18mila euro, mentre il Comune di Albisegnago, in provincia di Padova, fino a fine mese elargisce un bonus di 300 euro alle famiglie con reddito complessivo del nucleo familiare ai fini Irpef del 2021 fino a 25mila euro (15mila se unico reddito).

Infine, il Comune di Pontinvrea, in provincia di Savona, mette a disposizione bancali di pellet per le famiglie più a basso reddito dal momento che il materiale risulta quello più utilizzato per il riscaldamento.