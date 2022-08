Anche nelle ipotesi meno pessimistiche degli aumenti delle materie prime, le bollette di luce e gas registreranno aumenti che porteranno a raddoppiare i prezzi applicati nel periodo da ottobre a dicembre 2022. A calcolare la spesa raddoppiata delle famiglie e delle imprese - pur adottando prezzi meno elevati soprattutto per il gas rispetto ai valori che si stanno registrando in questi ultimi giorni - è il Centro Studi dell'Istituto Ricerche Consumo Ambiente e Formazione (Ircaf) che sollecita un intervento tempestivo della politica prima del prossimo 1° ottobre.

La "bomba energetica" per economia e famiglie arriva dall'analisi dei prezzi e delle quotazioni dei mercati all'ingrosso del costo del gas metano alla Borsa di Amsterdam e dell'energia elettrica del mese di agosto. Aumenti percentuali consistenti e a due o tre cifre considerando tutto il 2022, tanto da sollecitare interventi abbassa-bollette e da sollevare il dubbio sull'opportunità di continuare nella campagna dei partiti in vista delle prossime elezioni politiche.

Caro bollette gas 2022, quanto si pagherà di più dal 1° ottobre?

Presupposto per arrivare a calcolare quanto le famiglie italiane e le imprese spenderanno in più di luce e gas nel prossimo trimestre sono i prezzi delle materie prime.

Considerando quelli osservati ad agosto 2022, con il costo di un metro cubo di gas per utilizzo domestico nel mercato tutelato fino al 30 settembre di 123,62 centesimi di euro e un consumo medio per famiglia di 1.400 metri cubi all'anno, nei primi nove mesi del 2022 ogni nucleo avrà speso in media 1.382 euro.

A partire dal 1° ottobre prossimo, e ipotizzando che nella migliore delle ipotesi il gas metano non subisca ulteriori aumenti rispetto a quelli di agosto (2 euro al metro cubo), l'aumento complessivo dei prezzi di ottobre, novembre e dicembre sarà di 728 euro.

In totale, ogni famiglia mediamente in tutto il 2022 affronterà una spesa di 2.110 euro per il solo gas, con un aumento del 92% rispetto allo scorso anno quando si spendevano 1.097 euro (addirittura il 142% rispetto al 2020 per un costo complessivo di 985 euro all'anno).

Caro-bollette energia elettrica: di quanto aumenteranno nel 2022?

Ad aumentare saranno anche le bollette di energia elettrica nell'ultimo trimestre del 2022. Considerando che da gennaio al 30 settembre prossimo il prezzo tutelato della bolletta della luce è di 41,51 centesimi di euro al Kw/h e che una famiglia mediamente consumi 2.700 kw/h in un anno, la spesa finora sostenuta mediamente arriverà a 872 euro.

Ma, con la previsione di un costo delle tariffe che aumenterà dal 1° ottobre a 70 centesimi di euro al kw/h, nel solo ultimo trimestre dell'anno le famiglie pagheranno più della metà di quanto pagato nei primi nove mesi del 2022. Infatti, è previsto che mediamente da ottobre a dicembre prossimi la spesa per l'energia elettrica sarà di 472 euro che, sommati agli 872 euro dei primi nove mesi, fa un totale di 1.344 euro.

In tutto il 2021, mediamente le famiglie avevano speso 631 euro per le bollette della luce, con un aumento totale di 713 euro nel 2022, pari al 113% (178% rispetto ai prezzi del 2020 quando si spendeva 483 euro per tutto l'anno).

Caro-bollette, quanto spenderanno di più le famiglie nel 2022 rispetto al 2021 e 2020?

Gli aumenti che si registreranno per le famiglie e le imprese in autunno delle bollette di gas e luce faranno schizzare i costi a valori raddoppiati rispetto allo scorso anno. Se nel 2020 per le bollette di luce e gas le famiglie avevano pagato 1.468 euro e nel 2021 1.728 euro, la spesa complessiva del 2022 si attesterà mediamente a 3.434 euro, con un esborso atteso nei soli ultimi tre mesi del 2022 di 1.200 euro. Ciò significa che le famiglie pagheranno in più di gas e luce 1.726 euro rispetto al 2021, con un aumento del 100% (il doppio).

Addirittura, la spesa di energia elettrica e del gas sarà del 135% maggiore rispetto a quella registrata nel 2020 (1.464 euro totali).