Ferrovie dello stato ha pubblicato un annuncio rivolto ad una figura professionale molto importante: il capotreno. L'azienda dei traporti infatti cerca capitreno in Emilia-Romagna e Sermide (MN). La ricerca è aperta ad entrambi i sessi. Gli interessati possono presentare la candidature online entro il 7 novembre. Occorre però accedere al sito ufficiale di Ferrovie e poi alla sezione campagne di ricerca e al form predisposto appositamente. Si offre contratto di apprendistato professionalizzante.

Requisiti d'accesso e le mansioni del capotreno

Fra i requisiti d'accesso per l'inoltro della domanda troviamo il possesso del diploma di scuola superiore quinquennale in alcuni specifici indirizzi di studio come: Artistico, Chimica, Materiali e Biotecnologie, Classico, Edilizia, Geometra, Edile/Costruzioni, Ambiente e Territorio.

ll voto di diploma può essere valutato in via preferenziale. Bisogna poi tener conto che il candidato deve avere un'età anagrafica compresa tra i 18 e i 29 anni in relazione alla tipologia contrattuale di inserimento. In ultimo occorre risiedere in Emilia-Romagna o nella provincia di Mantova. Non è invece necessaria una specifica esperienza sul campo, ma è indispensabile un idoneità fisica al servizio. Il Capo Servizi Treno rappresenta l'immagine dell'Azienda per i passeggeri. Si occupa di: orientare, accogliere i clienti dando indicazioni trasparenti, chiare, esaustive anche nel caso di situazioni di criticità. Inoltre deve esser in grado di ascoltare attentamente i clienti, anticipando ed intercettando i loro bisogni e le loro preoccupazioni.

Si occupa di sorvegliare la regolarità della circolazione del treno e fornisce aiuto, ove necessario, al macchinista in attività di scambio e manovra. In ultimo. Verifica e controlla i titoli di viaggio dei passeggeri a eventuale regolarizzazione. Deve emettere i biglietti qualora il viaggiatore ne fosse sprovvisto. Assicura che qualsiasi dispositivo del convoglio funzioni a dovere.

L'iter della selezione e altre info come lo stipendio

L'iter della selezioni prevede vari step:

assessment online (digital test) ovvero test/questionari che vanno a sondare le abilità/capacità/attitudini,

colloquio motivazionale a cura delle Risorse Umane per verificare la validità dei test online,

colloquio tecnico-professionale;

visita medica;

assunzione.

Il lavoro è organizzato in turni.

La retribuzione lorda di un capotreno oscilla in media tra i 24.000 € e i 28.000 € annui. Lo stipendio di un capotreno può variare a seconda di diversi aspetti, tra cui il lavoro straordinario, l'indennità per il lavoro notturno, le trasferte e altri trattamenti per attività fuori sede.