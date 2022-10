Intesa Sanpaolo ha aperto posizioni di lavoro in ufficio in vari ambiti: ad esempio sono ricercati specialisti pianificazione, servizi assicurativi digitali e sanitari. I corrispondenti annunci ufficiali non riportano scadenze per inviare il curriculum e le candidature online vanno effettuate esclusivamente tramite il portale del lavoro della banca. Il personale selezionato dovrà essere laureato e con breve esperienza nei rispettivi campi.

Intesa Sanpaolo: la ricerca di specialisti pianificazione

I neo assunti come specialisti pianificazione agiranno in ambito finanziario per misurare il valore della banca e individuare gli investimenti che possano massimizzarlo.

L'importanza di questo incarico richiede personale laureato in economia, finanza, matematica, fisica, statistica, ingegneria o informatica, con esperienza di almeno 2 anni in pianificazione, amministrazione, controllo e bilancio. Si aggiungono la conoscenza di programmi come Office, Sas e dell'inglese. Le sedi di lavoro potranno essere Torino, Milano, Vicenza o Berga.

Intesa Sanpaolo seleziona specialisti servizi assicurativi digitali

Intesa Sanpaolo ha avviato ricerche di specialisti servizi assicurativi digitali. Tali figure verificheranno se i siti, le app e il personale dedicato siano efficienti nel fornire i servizi assicurativi. I candidati idonei analizzeranno i risultati commerciali conseguiti e definiranno i miglioramenti necessari.

Per l'esercizio della professione sono richiesti laureati in ingegneria o informatica, con esperienza digitale in ambito assicurazioni sulla vita. Il lavoro verrà svolto a Torino.

Gli specialisti servizi assicurativi sanitari ricercati da Intesa Sanpaolo

Gli specialisti servizi assicurativi sanitari scelti da Intesa Sanpaolo stringeranno relazioni con gli istituti sanitari convenzionati.

Ad esempio, tali impiegati parteciperanno alla definizione dei prezzi dei servizi analizzando le migliori tariffe sul mercato di riferimento. Potranno partecipare alle selezioni i laureati con oltre due anni di esperienza in società assicurative nel campo della salute, conoscenza di Office e disponibilità a viaggi di lavoro.

Si lavorerà a Roma, Bologna o Milano.

Come si fa la domanda di lavoro

La domanda di lavoro va effettuata sul portale aziendale delle carriere. Per accedervi basterà digitare 'intesa sanpaolo lavora con noi' su un motore di ricerca e cliccare il relativo link. All'interno del portale bisognerà cliccare a sinistra su 'Experienced' per entrare nella pagina relativa alle offerte di lavoro che richiedono esperienza. In fondo a questa, un click su 'Scopri tutte le posizioni' condurrà all'elenco generale delle ricerche in corso; esso contiene anche le tre posizioni sopra descritte. Una volta scelta la posizione preferita, al suo interno comparirà il pulsante che consente di candidarsi.