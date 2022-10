Nella sezione 'Lavora con noi' del portale di Italo sono presenti ricerche in corso di hostess, steward, macchinisti e di un assistente esecutivo. Come titolo di studio per accedere alle selezioni occorre almeno un diploma di scuola superiore; da ricordare che le candidature per queste posizioni posso essere effettuate esclusivamente online utilizzando la sezione citata. Attualmente non sono riportate scadenze entro cui inviare la domanda di lavoro.

Italo: la ricerca di hostess e steward con diploma

Uno dei recenti annunci inseriti sul portale del lavoro di Italo riguarda la ricerca di hostess e steward con diploma.

Le figure selezionate lavoreranno a bordo dei treni, accogliendo e informando i viaggiatori. Inoltre, i candidati scelti garantiranno un ambiente di lavoro sicuro, accogliente e si occuperanno della fornitura di bevande e alimenti. Come anticipato, il titolo di studio minimo per accedere alle selezioni è il diploma ma è valutato anche chi ha conseguito la laurea. Al requisito si aggiungono la conoscenza dell'inglese e l'esperienza nelle pubbliche relazioni. L'inquadramento prevede la frequentazione di un corso di 3 settimane prima di essere inseriti a tempo pieno in base a un contratto di somministrazione. Si lavorerà anche nel fine settimana, nei giorni festivi e si potrà essere assegnati alle sedi di Roma, Napoli, Venezia o Milano.

I macchinisti selezionati da Italo

Attualmente è in corso anche la ricerca di macchinisti. Il personale cercato da Italo condurrà treni caratterizzati dall'alto tasso di tecnologia motivo per il quale sono richiesti specifici requisiti per accedere alla selezione: diploma di scuola superiore, licenza europea valida per condurre un treno, certificato complementare B e più di un anno di esperienza.

A livello contrattuale, i macchinisti lavoreranno anche di notte, nei giorni festivi e dovranno essere disponibili a trasferirsi a Roma, Milano o Napoli.

Italo ha bisogno di un assistente esecutivo con diploma

L'assistente esecutivo di cui ha bisogno Italo accoglierà i clienti, programmerà gli incontri, i viaggi di lavoro del Ceo, invierà e risponderà alle mail di lavoro, collaborerà con gli altri impiegati.

Il ruolo richiede il possesso del diploma, esperienza di 3 anni nel lavoro di segreteria, conoscenza di Office e dell'inglese. Si lavorerà a Roma e si verrà remunerati in base alle competenze o esperienze acquisite in precedenza.

Candidature online: come si fa la domanda di lavoro

Le candidature online per le offerte di lavoro suddette si effettuano innanzitutto digitando 'Italo lavora con noi' su un motore di ricerca. Comparirà un link da cliccare che condurrà alla sezione del sito aziendale contente le posizioni aperte. A questo punto, un click su 'Hostess & steward di bordo' o su 'Macchinista' permetterà di leggere la descrizione dei ruoli e di candidarsi. Se invece si desidera accedere alla posizione di assistente esecutivo, sarà necessario cliccare su 'Selezioni personale di staff' per aprire l'elenco delle ricerche rivolte agli impiegati. Infine, basterà cliccare su 'executive assistant' e riempire i riquadri all'interno della descrizione.