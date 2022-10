Italo sta cercando personale da inserire negli uffici per lavoro amministrativo e contabile. In particolare, il gruppo ferroviario ha bisogno delle seguenti figure professionali: controller, stagista e contabile. La sede di lavoro sarà Roma e il cv online si può inviare utilizzando la sezione lavora con noi del sito aziendale. Le posizioni non presentano date di scadenza per candidarsi.

Italo: lavoro amministrativo come controller

Per lavoro amministrativo, Italo sta selezionando la figura del controller. Se il personale che si candida ha almeno 4 anni di esperienza in amministrazione, pianificazione e controllo allora può concorrere per l'assunzione a livello esperto.

In questo caso, il lavoratore avrà a che fare con documenti come il piano aziendale e i report di periodo. Egli si occuperà anche di contabilità analitica, analisi degli indici di costo e d'investimento e dei procedimenti per determinare le voci di spesa. Per accedere alle candidature, l'azienda richiede anche una laurea economica, nella quale rientrano materie come statistica e ingegneria gestionale; ma per svolgere nel concreto le mansioni sarà indispensabile saper usare Office e il programma Sap Erp. Lo stipendio e il tipo di contratto somministrato dipenderanno da quanta esperienza pregressa abbia maturato il candidato scelto.

Il ruolo di controller potrà essere svolto anche da persone meno esperte, ovvero con 3 anni di esperienza.

In questo caso, si verrà assunti per affiancare il personale più esperto nelle operazioni gestionali indicate prima.

Italo cerca stagisti

Gli stagisti impiegati da Italo si occuperanno di contratti con i fornitori, flussi di merci in entrata, fatture e analisi delle performance aziendali in rapporto alle previsioni. Non è obbligatorio avere una laurea economica per rivestire questo ruolo in Italo ma sono richieste le seguenti conoscenze: Office, i principi contabili e l'inglese.

La retribuzione sarà adeguata alle capacità già in essere dello stagista selezionato.

La ricerca di una figura in ambito contabile

Italo sta cercando una persona da impiegare come contabile. La persona idonea dovrà occuparsi della contabilità generale fino alla chiusura e assestamento dei conti. Inoltre, l'addetto collaborerà alla stesura del bilancio annuale, periodico e alla gestione dei cespiti patrimoniali di tipo materiale e immateriale.

Il lavoro in questione richiede una laurea economica, conoscenza dei principi contabili generali, internazionali, dell'inglese e in via preferenziale abilità con l'uso del programma Sap fi mm e 2 anni di esperienza nel campo. A livello contrattuale, il percorso lavorativo verrà svolto come sostituzione per motivi di maternità e in base a un compenso mensile consono al proprio livello di esperienza.

Cv online tramite la sezione 'lavora con noi' del sito di Italo

Per candidarsi alle offerte di lavoro citate sopra, bisogna accedere a un'apposita sezione del sito aziendale digitando 'italo lavora con noi' su un motore di ricerca e cliccando il rispettivo link. All'interno di questa sezione, la scritta 'Selezioni personale di staff' condurrà all'elenco delle posizioni in ambito amministrativo e contabile, compresi gli esempi di cui si è parlato. Scelta la figura preferita, il modulo digitale presente al suo interno consentirà di completare la domanda di lavoro.