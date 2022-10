Trenord è una società che opera all'interno del settore dei trasporti pubblici e offre i propri servizi a migliaia di utenti. Per questo motivo vi sono spesso delle posizioni aperte, funzionali a incrementare l'organico delle varie aree dell'azienda:

Risorse Umane;

Amministrazione;

Internal Audit;

Information Technology;

Comunicazione;

Legale;

Finanza e Controllo.

I neo assunti possono essere inseriti con vari livelli di inquadramento, a seconda dell'esperienza precedente maturata dal candidato stesso.

In questo momento vi sono varie posizioni per le quali è possibile inviare la propria candidatura: tra queste si segnala quella relativa ai capitreno.

Selezioni aperte per il profilo di Capotreno

Coloro che sono interessati a lavorare a stretto contatto con gli utenti di Trenord, oltre che per quella degli addetti all'assistenza e addetti alle biglietterie, possono presentare la propria domanda di partecipazione per le selezioni inerenti alla posizione di capotreno.

Possono inviare la propria candidatura tutti coloro che sono in possesso di determinate caratteristiche:

diploma superiore o titolo di laurea;

patente B;

aver maturato precedenti esperienze lavorative pregresse a contatto con il pubblico;

buona conoscenza di una o più lingue straniere, tra le quali l'inglese;

capacità di utilizzo del pacchetto Office;

buone capacità di comunicazione.

Come si può notare non sono necessari particolari requisiti di natura tecnica; si richiede comunque che, per ricoprire il ruolo di capotreno, il candidato possieda gli specifici requisiti fisici previsti dalla legge.

Per avere informazioni più dettagliate sulle caratteristiche da possedere, i candidati interessati possono consultare l'annuncio pubblicato sul sito web di Trenord.

Modalità di invio della domanda e candidature spontanea

Le domande di partecipazione alla selezione per capitreno devono essere inviate in via telematica attraverso il form disposto sul sito della società, nella sezione "lavora con noi".

Per l'annuncio in oggetto, non è segnalata una data di scadenza e l'applicativo per le domande risulta a oggi regolarmente attivo.

In questa sezione è possibile consultare tutte le posizioni aperte in un determinato momento: qualora nessuna di esse sia in linea con gli interessi del candidato, questi potrà decidere di inviare una candidatura aperta.

Cliccando su "candidatura spontanea" si apre una schermata in cui verrà richiesto al soggetto di indicare: dati anagrafici, studi compiuti, lingue conosciute e dati inerenti alla posizione lavorativa attuale.