Poste Italiane sta cercando diplomati da assumere in diversi ruoli professionali. In particolare attualmente sono attive le selezioni per operatori sportello in diverse sedi del territorio nazionale e portalettere in tutta Italia. Le domande di candidatura devono essere inoltrate in modalità telematica entro le scadenze prefissate.

Offerte di lavoro: le opportunità di Poste Italiane per operatori sportello

L'operatore sportello è una figura che promuove i servizi delle società e si interfaccia con la clientela per fornire informazioni. Questa posizione di lavoro è aperta in diverse sedi d'Italia e prevede, a seconda della destinazione, che il candidato conosca una seconda lingua.

In particolare a Torino, Milano e Palermo si richiedono candidati per la posizione "operatore sportello - lingua inglese": le risorse, oltre ad aver conseguito un diploma nella scuola secondaria di secondo grado con una votazione pari almeno a 70/100 o 42/60, devono avere padronanza della lingua inglese. L'eventuale laurea potrebbe essere considerata una requisito preferenziale. Per le sedi di Torino e Milano sono richiesti addetti allo sportello con un'ottima conoscenza della lingua araba. Infine a Milano si selezionano candidati che conoscano la lingua cinese.

Per la figura di operatore di sportello, Poste Italiane offre un lavoro a tempo pieno e un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Per candidarsi alle selezioni è necessario inviare la domanda entro il 30 novembre.

Lavoro Poste: si cercano portalettere, come inviare la domanda telematica

Poste Italiane sta cercando anche portalettere da assumere in tutta Italia [VIDEO]. I postini si occupano delle consegne a domicilio mediante il motomezzo aziendale. Per questo, oltre al conseguimento del diploma superiore, è richiesto anche il possesso della patente in corso di validità.

Per la sola provincia di Bolzano è necessario essere in possesso del patentino del bilinguismo. In questo caso il tipo di contratto offerto è inizialmente a tempo determinato. La sede sarà assegnata in base alle preferenze espresse dal candidato e alle esigenze aziendali. Le domande devono essere inviate entro e non oltre il 31 ottobre 2022.

Le risorse individuate per effettuare le selezioni riceveranno entro la settimana successiva, a quella di scadenza dell'annuncio, una mail all’indirizzo di posta elettronica.

Le domande di candidatura devono essere inoltrate in modalità telematica mediante il sito ufficiale di Poste Italiane nella sezione "Carriere". Per ultimare la procedura bisogna fornire il proprio indirizzo email al fine di effettuare l'accesso oppure l'iscrizione al sito.