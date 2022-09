Italo continua a selezionare personale, in particolare diplomati e laureati per lavoro a bordo e in ufficio. I primi saranno macchinisti mentre i secondi controller e addetti alla sicurezza informatica. Le candidature online non prevedono scadenze e per inviare la domanda di lavoro bisogna accedere alla sezione carriere del sito web di Italo.

Italo seleziona macchinisti diplomati a bordo

A bordo dei treni di Italo verranno impiegati macchinisti diplomati. Il candidato selezionato per questa posizione dovrà condurre convogli dotati di tecnologie avanzate e per accedere alle candidature basta avere prima di tutto un diploma di scuola superiore.

Gli altri requisiti richiesti sono: licenza europea necessaria alla conduzione di tali tipi di treni, certificato complementare B e più di 1 anno di precedente lavoro in questo ruolo. I macchinisti saranno destinati alle sedi di Milano, Roma o Napoli, città in cui bisognerà trasferirsi e i turni lavorativi copriranno anche il fine settimana e le giornate festive.

Italo: la ricerca di controller laureati da impiegare in ufficio

I controller di Italo da impiegare in ufficio sono di due tipi: uno con meno esperienza e l'altro con più competenze. Nel primo caso, la persona assunta aiuterà il più esperto nella realizzazione del piano aziendale unendo e analizzando i dati provenienti dalle società controllate.

Questo lavoro richiede laureati economici, statistici o in ingegneria gestionale, con 3 anni di esperienza, conoscenza di Office, Sap e dell'inglese. Il controller verrà remunerato e contrattualizzato sulla base del grado di competenza già in suo possesso e svolgerà l'attività presso la sede di Roma.

La figura del controller dovrà essere rivestita anche da personale con maggiore esperienza, infatti questa dovrà essere di almeno 4 anni.

Tale richiesta è necessaria poiché il neo assunto si troverà ad analizzare costi, investimenti e controllerà la corretta esecuzione della contabilità industriale. Resto dei requisiti, inquadramento, stipendio e sede lavorativa saranno i medesimi della posizione precedente.

Italo: gli addetti alla sicurezza informatica laureati

Quanto alla ricerca di addetti alla sicurezza informatica, Italo ha necessità di persone in grado di creare e controllare reti Lan, Wan e servizi Cloud che collegano le aziende appartenenti al gruppo. Inoltre, i candidati dovranno mantenere alti standard di sicurezza tecnologica per prevenire attacchi cibernetici. Richiesti laureati in ingegneria informatica o delle telecomunicazioni, con almeno 4 anni di esperienza nel settore, conoscenza dell'inglese e in materia di reti e protocolli informatici. L'addetto in questione lavorerà a Roma e sarà stipendiato e contrattualizzato in base alla sua esperienza.

Candidature sul sito web di Italo

Il noto gruppo del trasporto europeo consente di effettuare le candidature sul suo sito web.

Ciò significa innanzitutto accedere alla sezione carriere digitando 'italo lavora con noi' e cliccando il relativo link. All'interno di tale area si dovrà cliccare su 'Macchinista' e poi su 'Invia il tuo CV' per candidarsi alla posizione di bordo, mentre un click su 'Selezioni personale di staff' permetterà di scegliere le offerte di lavoro in ufficio di cui si è parlato sopra. Per queste ultime, la domanda di lavoro potrà effettuarsi riempiendo le caselle presenti nei rispettivi annunci.