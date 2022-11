Poste Italiane sta cercando diplomati e laureati per diversi ruoli professionali. In particolare, attualmente, sta selezionando portalettere con diploma e ingegneri in possesso di una laurea. Per entrambe le proposte lavorative non è richiesto di aver maturato esperienza ed è necessario inviare la propria domanda di candidatura in modalità telematica.

Poste Italiane assume neolaureati: la scadenza per candidarsi è fissata al 19 dicembre 2022

Le risorse che sono in possesso di un diploma di laurea in ingegneria da meno di 12 mesi hanno l'opportunità di candidarsi per la posizione Junior real estate engineers.

Questa figura si occupa della realizzazione dei nuovi prospetti infrastrutturali da effettuare sull'intero territorio nazionale.

Tra le mansioni vi è anche quella di sostenere il gruppo di lavoro nel coordinamento e nell’esecuzione delle opere immobiliari, osservando gli obiettivi strategici di rinnovamento della rete. Oltre al diploma di laurea conseguito in uno degli indirizzi ingegneristici, Poste Italiane richiede ai candidati: creatività, curiosità, propensione ad affrontare le sfide lavorative.

Inizialmente le risorse saranno inserite in un percorso di formazione retribuito con contratto di stage della durata di sei mesi. Le sedi di lavoro sono: Bologna, Firenze, Pescara, Cagliari, Napoli, Reggio Calabria, Bari e Palermo, Roma, Torino, Genova, Milano e Venezia.

Le domande devono essere inoltrate in modalità telematica entro il 19 dicembre 2022.

Offerte di lavoro per postini: sono richiesti il diploma superiore e la patente

Poste Italiane sta selezionando portalettere in tutta Italia. La figura si occupa di consegnare la corrispondenza ai domicili della clientela, servendosi del mezzo aziendale.

Per tale motivo, l'azienda richiede agli aspiranti di avere una patente di guida in corso di validità. Inoltre i candidati devono aver conseguito un diploma nella scuola secondaria di secondo grado, mentre solo per la provincia di Bolzano è necessario essere in possesso del patentino di bilinguismo. Non sono richieste conoscenze specifiche.

Il tipo di contratto offerto è a tempo determinato.

Le candidature devono essere inoltrate entro il 30 novembre mediante il sito ufficiale della società. In particolare recandosi nella sezione "Posizioni aperte", compariranno tutte le selezioni attive al momento. Oltre ai portalettere e agli ingegneri, attualmente Poste sta selezionando operatori di sportello a tempo indeterminato che conoscano una seconda lingua, consulenti finanziari, cyber security internship e operatori di sportello per categorie protette.