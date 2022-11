È stato pubblicato il bando di una nuova procedura concorsuale, sulla Gazzetta Ufficiale concorsi ed esami numero 84 del 21 ottobre 2022. In particolare si tratta di un bando di concorso riservato agli aspiranti magistrati per sopperire alla carenza di organico presente presso gli uffici giudiziari del territorio nazionale. I posti messi a bando sono quattrocento, per la posizione di magistrato ordinario.

La procedura selettiva del concorso per diventare magistrato ordinario prevede due prove d’esame: una prova scritta e una prova orale.

La prova scritta consisterà in tre sintetici elaborati teorici che saranno incentrati sul diritto civile, penale e amministrativo. La prova scritta potrà essere elaborata in un tempo di otto ore, dopo le limitazioni imposta dalla pandemia, e i candidati potranno consultare i testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato stando a quanto riportato nel decreto ministeriale. Invece la prova d'esame orale sarà incentrata su diverse materie, come elementi di informatica giuridica, diritto del lavoro e della previdenza sociale, ecc. Inoltre il colloquio si baserà anche sulla conoscenza di una lingua straniera a scelta del candidato tra inglese, francese, spagnolo e tedesco.

I requisiti di adesione al bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale per quattrocento magistrati ordinari

C’è una novità per quanto riguarda i requisiti di adesione al bando, in quanto gli aspiranti magistrati ordinari potranno candidarsi con il diploma di laurea in giurisprudenza, anche se non hanno frequentato precedentemente tirocini, dottorati di ricerca o scuole di specializzazione.

Potranno candidarsi gli aspiranti con cittadinanza italiana che godono dei diritti civili e politici e che sono idonei fisicamente all'espletamento dell'impiego.

Come inviare la domanda di ammissione a tale procedura concorsuale e i termini di scadenza

La domanda di adesione al bando potrà essere inviata entro il 20 novembre 2022, visitando il sito ufficiale del Ministero della Giustizia all'indirizzo "www.giustizia.it" , nella sezione dedicata ai concorsi.

Dopo aver fatto l'accesso al sito tramite SPID, CIE o CNS, gli utenti dovranno ricercare e trovare la procedura concorsuale in questione e compilare l'apposito form predisposto in piattaforma. Dopo aver inserito tutti i dati richiesti, e aver versato la tassa di cinquanta euro di diritto di segreteria tramite PagoPA, i candidati dovranno inviare ufficialmente la domanda di partecipazione, la quale arriverà in formato Pdf sull'indirizzo email indicato in fase di accesso.